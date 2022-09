Tutkimus: päättäjät eivät luota kansan kykyyn osallistua politiikkaan – kansalaisilla olisi siihen halua

Kansalaiset osallistuisivat enemmän yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, jos se olisi nykyistä helpompaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Havainto perustuu Sitran tuoreeseen selvitykseen. Keväällä toteutetun kyselytutkimuksen mukaan suomalaisista kaksi kolmasosaa on sitä mieltä, että yhteiskunnallinen päätöksenteko pitäisi tuoda lähemmäksi tavallista ihmistä.

Selvityksen mukaan päättäjät ja viranhaltijat eivät kuitenkaan luota kansalaisten kykyyn osallistua yhteiskunnallisia asioita koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Vain joka viides päättäjä uskoo, että kansalaisilla on riittävät valmiudet osallistua poliittisia päätöksiä koskevaan keskusteluun.

Lisäksi vain kolmannes päättäjistä uskoo, että kansalaisilla on valmiudet arvioida päätöksentekijöiden toimintaa.

- Kansalaisosallistumisen heikkeneminen ja suomalaisten vähäinen usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin ovat tutkitusti demokratiamme kipupisteitä. Siksi on haaste, jos päättäjät kokevat politiikan olevan jotain niin monimutkaista, ettei sitä pidä liiaksi ulottaa kansalaisten käsiteltäväksi eri foorumeilla, sanoo Uudet vaikuttamisen tavat -projektin johtaja Hannu-Pekka Ikäheimo Sitran tiedotteessa.

SITRAN SELVITYKSEN mukaan päättäjillä ja kansalaisilla on eri käsitys houkuttelevista ja hedelmällisistä yhteiskunnallisista osallistumistavoista. Kansalaiset haluaisivat suosia anonyymejä, helppoja ja digitaalisia osallistumisen tapoja. Päättäjät puolestaan haluaisivat, että ihmisten panos tulisi esiin kohtaamisissa kasvokkain.

- Maailmalta on saatu hyviä kokemuksia puntaroivista paneeleista ja raadeista. Arkisempiin asioihin taas sopivat helpot digidemokratian sovellukset. Pääasia on, että osallistumisella on aitoa vaikutusta ympäröivään arkeen, sanoo Sitran asiantuntija Perttu Jämsén tiedotteessa.

Taloustutkimuksen toteuttamaan kansalaiskyselyyn vastasi 4 000 suomalaista. Sitran päättäjäkyselyyn vastasi reilut 1 000 päättäjää.