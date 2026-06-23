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Tiede ja teknologia

23.6.2026 12:05 ・ Päivitetty: 23.6.2026 12:05

Tutkimus: Ylen nettiuutistarjonta auttoi myös kaupallisen median kulutusta

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Yleisradion verkkouutisten kuluttaminen ei vähennäkään kaupallisen median verkkouutisten kulutusta Suomessa. Asia selviää Euroopan yleisradiounioni EBUn tutkimuksesta, josta Ylen viestintä tiedottaa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tutkimus päinvastoin osoittaa, että Ylen ja kaupallisen median uutisten kuluttamisella on myönteinen yhteys.

Suomessa suuret mediatalot ovat halunneet rajoittaa Ylen verkkouutistekemistä sillä perusteella, että ”liian kattava” Ylen tarjonta vähentäisi niiden kilpailumahdollisuuksia.

Tutkimuksessa tehdyn verkkoliikennedatan arvioinnin mukaan Ylen uutispalveluiden ahkerat lukijat innostuvat käyttämään runsaasti myös kaupallisten mediayhtiöiden uutisia.

ASIAA TUTKITTIIN nyt ensimmäistä kertaa vain Suomen mediamarkkinaan keskittyvällä aineistolla. Tutkimus perustuu Ylen, Helsingin Sanomien, Ilta-Sanomien ja Iltalehden verkkoliikennedataan sekä Digital News Report -kyselytutkimukseen.

- Tutkimus osoittaa, että julkisen palvelun ja kaupallisen median rinnakkaiselo tukee dynaamista ja kilpailukykyistä mediamarkkinaa Suomessa. On hienoa, että asiaa on nyt tutkittu ensimmäistä kertaa monipuolisella, juuri Suomeen keskittyvällä aineistolla, kommentoi Ylen toimitusjohtaja Marit af Björkesten tiedotteessa.

Kyselyn tulokset osoittivat, että maksuhaluttomuus ja yleinen kiinnostuksen puute uutisiin vaikuttavat kaupallisten uutispalveluiden käyttöön merkittävästi enemmän kuin se, käyttääkö ihminen Ylen palveluita.

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