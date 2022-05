Tuula Haatainen kertoi kantansa Nato-jäsenyyteen

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoo Demokraatille kannattavansa Suomen Nato-jäsenhakemuksen jättämistä. Johannes Ijäs Demokraatti

– Olen aina pitänyt tärkeänä sitä, että Suomella on hyvin tiivis yhteistyö Naton kanssa ja yhteistyötä on tiivistetty. Toinen asia, jota olen pitänyt tärkeänä, on se, että Suomi itse päättää asiasta ja että Nato-ovi pysyy raollaan. Nämä ovat olleet minulle hyvin tärkeitä, koska minulle Nato ei ole ollut mikään mörkö.

Haatainen toteaa, että tilanteessa, jossa valtionjohto on ottanut myönteisen kannan jäsenyyteen, hän kertoo myös oman kantansa.

– Tässä tilanteessa olen Nato-jäsenyyden kannalla ja tulen sitä eduskunnassa äänestämään, hän sanoo.

Vaikka Haatainen kertoo henkilökohtaisen kantansa, hän muistuttaa samalla, että SDP:ssä puoluevaltuusto tekee päätökset. Puoluevaltuusto on koolla lauantaina.

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja, kuntaministeri Sirpa Paatero sanoo, että puoluevaltuuston puheenjohtajana hän on mukana tulevassa valtuuston yhteisessä päätöksessä. Siksi hän ei vielä tässä vaiheessa halua julkistaa omaa kantaansa.