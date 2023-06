”Twitter on tehnyt tässä virheen”, sanoo EU-komissaari

Twitter valitsi yhteenoton luopumalla vapaaehtoisesta EU:n disinformaation torjuntakäytännöstä, EU-komissaari Vera Jourova arvioi maanantaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vapaaehtoisen disinformaation torjunnan pohjalta on luotu perusperiaatteet loppukesällä voimaan tulevalle EU:n digipalvelusäädökselle (Digital Services Act, DSA). Siinä Twitter on tiukimman sääntelyn piirissä.

- Uskomme, että Twitter on tehnyt tässä virheen. Twitter on valinnut vaikean tien. Se on valinnut yhteenoton, EU:n arvoista ja avoimuudesta vastaava komissaari Jourova sanoi toimittajille.

Digipalvelusäädös astuu voimaan 25. elokuuta. Jourovan mukaan Twitterin kohdalla säädöksen noudattamista tarkastellaan ”tarmokkaasti ja kiireellisesti”.

EU-komissio kertoi Twitterin luopumispäätöksestä toukokuun lopulla.

Twitter poikkeaa päätöksellään muista suurista verkkoalustoista. Ainakin Google, Microsoft ja Tiktok jatkavat vapaaehtoista sääntelyä. Kyseinen sopimus on ollut käytössä vuodesta 2018 ja sitä laajennettiin viime vuonna. Se sisältää yli 30 kohtaa, kuten yhteistyön parantamisen faktantarkistajien kanssa ja sen, ettei disinformaatiota levittävien toimijoiden näkyvyyttä edistetä.

Elon Musk osti Twitterin 44 miljardilla dollarilla lokakuussa. Sen jälkeen Twitter on vähentänyt yli 80 prosenttia työvoimastaan ja hankkiutunut eroon monista moderaattoreista, jotka tarkastivat sisältöä disinformaation ja haitallisten viestien varalta.

Jourova sanoi, ”ettei voi ennustaa”, mitä johtopäätöksiä komissio voisi tehdä Twitterin mahdollisesta disinformaation levittämisestä DSA:n tultua voimaan. Hänen mukaansa vapaaehtoisen sopimuksen noudattajien tilanne on kuitenkin helpompi.

Liisa Kujala/STT