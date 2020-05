Twitter puuttui ensi kertaa Trumpin tviitteihin – presidentti raivostui

Yhdysvalloissa yhteisöpalvelu Twitter on ensimmäistä kertaa tarttunut faktantarkistuksessaan presidentti Donald Trumpin tviitteihin.

Demokraatti.fi/STT

Twitter merkkasi perättömiksi kaksi Trumpin tiistaina laatimaa, postiäänestystä koskevaa viestiä. Trump oli väittänyt viesteissä postitse lähetettävien äänestyslippujen johtavan vaalituloksen manipulointiin.

Twitteriä on jo pitkään vaadittu puuttumaan sellaisiin Trumpin – ja muiden maailman johtajien – tviitteihin, jotka eivät ole olleet totuudenmukaisia.

Trump vastasi merkintöihin hyökkäävään sävyyn niin ikään tviiteillä. Hän sanoi Twitterin yrittävän sekaantua Yhdysvaltojen tämän vuoden presidentinvaaleihin, jotka on määrä pitää marraskuun alussa.

Jatkokaudelle pyrkivä Trump väitti lisäksi viestipalvelun tukahduttavan sananvapautta. Trump kirjoitti, ettei aio presidenttinä sallia sitä, mutta hän ei täsmentänyt asiaa enempää.

Uutiskanava CNN:n mukaan Twitter ei halunnut kommentoida Trumpin väitteitä.

Trumpin Twitter-tilillä on yli 80 miljoonaa seuraajaa.

Faktat koottu linkin taakse

Käytännössä Twitter on lisännyt Trumpin tviittien yhteyteen sinisen huutomerkin ja linkin, jonka taakse on kerätty esimerkiksi CNN:n ja Washington Post -lehden juttuja aiheesta. Niiden mukaan postiäänestykseen on todettu liittyneen vilppiä ani harvoin.

Trump antoi lisäksi tviitissään ymmärtää, että Kalifornian osavaltio olisi lähettämässä postiäänestyslomakkeita kaikille. Faktantarkistuksen mukaan lomakkeita lähetetään vain rekisteröityneille äänestäjille.

Twitterin tiedottaja Katie Rosborough kommentoi CNN:lle sähköpostitse, että Trumpin tviitit sisältävät mahdollisesti harhaanjohtavia tietoja äänestysprosessista, minkä takia niihin on lisätty ”kontekstia” tuovia linkkejä. Twitterin mukaan Trumpin viestit eivät kuitenkaan rikkoneet palvelun sääntöjä, koska niissä ei suoraan kehotettu olemaan äänestämättä.

Trump on koko presidenttikautensa ajan syyttänyt CNN:n ja WP:n kaltaisia uutismedioita valeuutisten tuottajiksi. Hän turvautui samaan väitteeseen jälleen suomiessaan Twitterin faktantarkistusmerkintää.

Twitter on kertonut hiljattain laajentaneensa faktantarkistustaan.

– Palvellessamme julkista keskustelua haluamme, että Twitteristä on helppo löytää luotettavaa tietoa. Haluamme myös rajoittaa mahdollisesti haitallista tai harhaanjohtavaa sisältöä, yhteisöpalvelun blogitekstissä todettiin aiemmin toukokuussa.

STT–Mari Areva