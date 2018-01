Tykkylumesta päästiin – seuraavaksi kuura katkoo sähköt tuhansilta

Loton tämän viikon arvonnassa (kierros 3/2018) löytyi yksi täysosuma. Pelipaikka ei ole ehkä se tyypillisin, sillä voittopeli oli pelattu Helsinki-Vantaan lentoasemalla, ja sillä voittaa 1,2 miljoonaa euroa.

6+1 -tuloksia löytyi tällä kierroksella kaksi. Toinen voittaja oli pelannut Prisma Lielahdessa ja toinen oli nettipelaaja Parolasta. Kumpikin kuittaa voitoistaan 305 412 euroa.

Loton oikea rivi (kierros 3/2018) on 1, 5, 11, 17, 30, 38 ja 40. Lisänumero on 32 ja Plus-numero 21. Ensi viikolla (kierros 4/2018) jaossa on 1,2 miljoonaa euroa.

Lauantai-Jokerin voittorivi on 2433606. Jokerista ei löytynyt yhtään täysosumaa. 6 oikein –tuloksia oli yksi, jolla voittaa 20 000 euroa.

Lomatonnin voittorivi on Berliini 58. Lomatonneja meni jakoon 14 kappaletta.

