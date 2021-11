Tyly korona-arvio ministeriöstä: ”Emme ole vielä lähelläkään sitä tilannetta”

– Kuuluisaa kristallipalloa ei kenelläkään ole, mutta jos muistellaan ihan niitä alkuvaiheita, jolloin hahmoteltiin sitä, minkälaisen ilmiön kanssa olemme tekemisissä. Silloin epidemiologit muistuttivat, että epidemia tai pandemia on silloin ohi, kun arvioidaan, että noin 95 % niistä tapauksista, jotka se tulee aiheuttamaan, on nähty. Emme ole vielä lähelläkään sitä tilannetta.

– Ymmärtääkseni yhä useammat asiantuntijat ovat siinä käsityksessä, että tämä koronavirus jää pysyvästi kiertämään maailmaa tällaisen hengitystie-infektioryppään mukana, missä on paljon muitakin viruksia ja asettuu ehkä vähitellen samanlaiseen sykliin kuin esimerkiksi influenssa on. Rokotteita tullaan tarvitsemaan ainakin useita vuosia osalle väestöä. Tässä mielessä jos ajatellaan isoa kuvaa ja pitkää aikaväliä, täydellistä paluuta siihen tilanteeseen, joka meillä oli ennen koronaviruspandemiaa, ei taida olla tulossa.

Ylilääkäri Otto Helve THL:stä puolestaan sanoo, että 80 % rajan saavuttaminen ei vielä sinänsä näy missään.

– Tarkoitan epidemian kuvaa. Yhä samalla tavalla meillä on rokottamattomilla erittäin korkeita ilmaantuvuuslukuja vähän ikäryhmästä riippuen. Yhä meillä on se tilanne, että erikoissairaanhoidossa koronaviruksen vuoksi hoitoon joutuneilla on mitä useimmiten saamatta täysi rokotussarja ja yhä meillä on se tilanne, että teho-osastoa kuormittavat ne potilaat, jotka ovat rokottamattomia.