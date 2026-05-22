Työ keilailun puolesta kannatti: Harri Järvisestä liikuntaneuvos

Tasavallan presidentti on myöntänyt entiselle SAK:n yhteyspäällikölle Harri Järviselle (s. 1958) liikuntaneuvoksen arvonimen. Demokraatti Demokraatti

Poikkeuksellinen tunnustus tuli pitkäaikaisesta kilpailuharrastuksesta ja aktiivisesta urheilujärjestötyöstä: hän on ehtinyt olla keilailualan yhteisöissä mukana yli puolen vuosisadan ajan monissa eri tehtävissä.

Järvinen toimi Keilailuliiton puheenjohtajana vuodet 2008-2016 ja sen jälkeen vuodesta 2019 alkaen liiton kunniapuheenjohtajana. Hän jatkaa edelleenkin alan vaikuttamistyötä.

SAK:ssa Järvinen vastasi muun muassa yhteiskuntasuhdeasioista. Hän eläköityi palkansaajajärjestöstä vuonna 2023. Aikoinaan hän on ollut myös Demarin toimittajana ja SDP:n valtiovarainministerien avustajana.