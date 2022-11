Työelämä kaipaa kestävää kehitystä ja reiluutta – työelämätaitoja kannattaa opiskella

Työelämä muuttuu kovalla vauhdilla. Muun muassa työelämätaitojen koulutusta tarjoavassa Työväen sivistysliitto TSL:ssä uskotaan niin sanottujen perinteisten taitojen lisäksi jatkossa kysyttävän etenkin kestävään kehitykseen liittyvää työelämäkoulutusta. Heikki Sihto Demokraatti

– Jotkut jäsenjärjestöt ovat jo toivoneetkin kestävään kehitykseen ja sen osaamiseen liittyvää koulutusta. Sen ja ekologisuuden merkitys varmasti vain korostuu jatkossa. Uskon myös reiluun työelämään liittyvän koulutuksen kasvuun. Meillä on jo nyt monenlaista kansainväliseen toimintaan ja vaikuttamiseen liittyvää koulutusta, mutta sen tarve varmasti vielä jatkossa kasvaa, TSL:n pääsihteerinä lokakuussa aloittanut Katri Söder kertoo.

Hän kertoo edelleen tarvittavan perinteistä järjestöosaamisen opetusta järjestöjen johdossa ja hallituksissa toimiville, mutta koulutuksen painopiste on työelämässä ja siellä selviämisessä.

– Opetamme työelämätaitoja, joilla osaa itse vaikuttaa omaan työhönsä ja sitä, kuinka osaa tehdä työelämästä reilua. Tärkeitä ovat myös aikuisten perustaidot, joilla voi kohentaa omaa itseluottamusta ja erilaisissa tilanteissa pärjäämistä, Söder listaa.

KATRI SÖDER tietää minkälaiseen pestiin astuu. Hän on työskennellyt TSL:ssä 11 vuotta eri tehtävissä, muiden muassa opintojohtajana, kansainvälisten asioiden, yhteiskunnallisen koulutuksen ja perustaitokoulutuksen päällikkönä, viestintäpäällikkönä ja Aikamerkin päätoimittajana.

Söder jatkaa pääsihteerin työn rinnalla myös opintojärjestön rehtorina. Hän kertoo haluavansa pitää niin sanotusti kädet opetuksen savessa jatkossakin – opettaja kun on koulutukseltaan.

– Vaikka tunnen TSL:n toiminnan tosi hyvin, pitää tunnustaa, että perhosia on vatsassa. Uutta opittavaa on vielä paljon. Onneksi meillä on talossa kovan luokan koulutuksen ammattilaisia, joiden osaamiseen voin luottaa, Katri Söder sanoo.

Söder kuvaa TSL:n perustehtäväksi toimia järjestöjen oppilaitoksena. Hän painottaa kumpaakin sanaa. Järjestöjä siksi, että TSL toimii niiden tukena, jotta ne onnistuisivat omassa työssään. Oppilaitos-sana on taas olennainen siksi, että TSL on virallinen, pedagoginen oppilaitos, jonka koulutuksesta voi saada vastaavat opintopisteet kuin muidenkin oppilaitoksien koulutuksista.

Söder muistuttaa, että TSL on lähtökohtaisesti työväenliikkeen arvomaailmaan pohjautuva oppilaitos. Tämä osaltaan ohjaa koulutussisältöjen suunnittelua, jota tehdään yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa.

Hän korostaa myös kulttuuritoiminnan merkitystä TSL:n tarjonnassa.

– Kulttuuri luo ja vahvistaa ihmisen omaa identiteettiä. TSL:n kulttuuritarjonta ei tarkoita vain vanhaa, jo olemassa olevaa, vaan myös uuden kulttuurin luomista.