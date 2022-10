”Työkyvyn tukeminen ja työhyvinvointi ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä” – Akava julkaisi työelämäohjelmansa tulevalle hallituskaudelle

Akava esittää työelämäohjelmassaan tulevalle hallituskaudelle ratkaisuja ja lainsäädäntöuudistuksia, joilla voidaan parantaa työelämää ja pitää huolta ihmisten työkyvystä ja työhyvinvoinnista. Akava kiteyttää, että kestävät työurat ovat hyvinvoivan yhteiskunnan perusta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavan johtava asiantuntija Katri Ojala painottaa tiedotteessa, että työhyvinvoinnin ja työkyvyn vaikutukset ulottuvat työelämän lisäksi laajalle yhteiskuntaan.

– Väestörakenteen muutoksen takia työikäisten määrä vähenee. Työkyvyn tukeminen ja työhyvinvointi ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä. Niitä edistämällä voidaan vaikuttaa työllisyyteen ja julkiseen talouteen merkittävästi. Työkyvyttömyyden kustannukset ovat useita miljardeja vuosittain, mikä rasittaa julkista taloutta, hän muistuttaa.

Akavan työelämätavoitteissa seuraavalle hallituskaudelle on muun muassa työturvallisuuslain uudistaminen. Akavan mukaan työturvallisuuslaki on vanhentunut, koska se on säädetty pitkälti fyysisen työn lähtökohdista, eikä se huomioi riittävästi psykososiaalista kuormitusta.

– Työturvallisuuslain uudistus on tärkeää psykososiaalisen kuormituksen hallitsemiseksi työelämässä. Lisäksi pitää kehittää työaikasuojelua ja työterveyshuoltoa sekä tukea työhön paluuta. Kaikkien työikäisten työkyvystä on pidettävä huolta ja työkyvyttömyyttä pitää ehkäistä tehokkaammin, Akavan tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö Lotta Savinko listaa tiedotteessa.

Ojala huomauttaa mielenterveysperusteisten sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden huolestuttavan korkeasta määrästä.

– Tarvitaan tehokasta ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista. Mielen hyvinvoinnin edistämisen pitää olla luonnollinen osa kaikkien työpaikkojen henkilöstöpolitiikkaa ja johtamista. Jokaisella on oikeus työhyvinvointiin ja turvalliseen työympäristöön, hän sanoo.

Etätyön lisääntyminen on Akavan johtavan asiantuntijan Miia Kanniston mukaan myös luonut tarpeen lainsäädäntömuutoksille.

– Työsuojelun ja työntekijän hyvinvoinnin varmistaminen etätyössä on välttämätöntä. Työtapaturmalainsäädäntö on nykyisin puutteellinen etätyötä tehtäessä. Sen soveltamisalaa pitää laajentaa etätyössä tapahtuviin tapaturmiin, jotta siinä on vastaava turva kuin lähityössä, Kannisto sanoo.

Akavan työelämätavoitteisiin tulevalle hallituskaudelle lukeutuu myös häirinnän, väkivallan ja sen uhan vähentäminen sekä parempi ennaltaehkäisy. Maalittaminen on Akavan mukaan säädettävä rangaistavaksi. Lisäksi Akava kaipaa sovittelujärjestelmän sekä vuosiloma-, työaika- ja yhteistoimintalain uudistamista.