Työmarkkinalegendan mielestä hallitusohjelmassa on maallikkomaisia kirjauksia – ”Hävinnyt maksaa paitsi omat myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut”

Työmarkkinakonkari Lasse Laatunen kommentoi kolumnissaan Itä-Hämeessä ja Etelä-Suomen Sanomissa kahta Helsingin Sanomien julkaisemaa työmarkkinahaastettelua, joissa SAK:n ja EK:n puheenjohtajat kertoivat näkemyksistään koskien hallitusohjelman linjauksia ja työmarkkinoiden uudistarpeita. DEMOKRAATTI Demokraatti

Laatunen näkee, että Jarkko Eloranta ja Jyri Häkämies ovat molemmat oikeassa.

– Eloranta on oikeassa siinä, että lopputulokset on päätetty. Häkämies on taas oikeassa siinä, ettei hallitusohjelma sinänsä todista mitään työmarkkinaosapuolten suhteista. Suhteet ovat huonontuneet jo aikaisemmin. Työnantajat ovat valinneet sopimisen sijasta poliittisen vaikuttamisen tien, mutta kyllä SAK:kin on historiassa käyttänyt itselleen otollista poliittista korttia.

Toisaalta kumpikin unohti Laatusen mukaan jotakin.

– Hallitusohjelman kirjauksista on vaivalloinen matka lakien julkaisemiseen säädöskokoelmassa. Sitä ennen lait käyvät läpi eduskunnan valiokuntamankelin. Lakien on täytettävä perustuslain ja kansainvälisten sopimusten ehdot.

Laatusen mukaan ohjelmakirjaukset ovat maallikkomaisia.

– Jos työmarkkinajärjestöt olisivat viisaita, ne neuvottelisivat keskenään uudistuksista toimivan kokonaisuuden. Silloin kumpikin tietäisi, mitä saa ja mihin hintaan. Hallitusohjelmassa ei ole yhtäkään kohtaa, joka olisi suuren työmarkkinaselkkauksen arvoinen.

Laatunen viittaa työtuomioistuimen entisen presidentin Jorma Saloheimon ennustukseen Aamulehden haastattelussa,

että työelämäuudistusten läpiviennistä tulee vaikeaa.

– Otan Saloheimon lailla esimerkiksi irtisanomiskynnyksen madaltamisen. Nykyinen laki edellyttää ”asiallista ja painavaa syytä”. Hallitusohjelmassa halutaan pudottaa ”painava”-kriteeri pois.

– Vaikka lakitekstissä lukisikin vain ”asiallinen syy”, pitäisi lain perusteluissa käsitettä avata niin, että oltaisiin lähellä ”painavaa

syytä”. Jos asia jää tulkinnanvaraiseksi, oikeusriidat kasvavat. Hävinnyt maksaa paitsi omat myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Se vasta kalliiksi tulisi.