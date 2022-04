Työmarkkinat ovat rikki – tätäkö me haluamme?

UPM:n lakko on jo historiallisen pitkä, pian 100 päivää. Julkisella sektorilla lakot uhkaavat myös paisua todella laajoiksi ja tilanne on vaikea. Elinkeinoelämän keskusliitto, Teknologiateollisuus ja Metsäteollisuus ovat kukin vuorollaan vetäytyneet sopimuspöydistä. Matias Mäkynen SDP:n varapuheenjohtaja, Vaasa

Viime vuosina on ollut monta syytä pohtia Suomen työmarkkinoita. Työnantajapuoli on toiminut pitkään tarkoituksellisesti romuttaakseen suomalaisen sopimusyhteiskunnan ja nyt alamme nähdä konkreettisesti, mihin se johtaa. Paikallisen sopimisen ”laajentaminen” tarkoittaakin henkilöstön edustuksen heikentämistä ja tavoitteena eri toimilla on halvempi työ huonommilla ehdoilla.

UPM on kertonut avoimesti haluavansa teettää lisätyötä ilman palkkaa sekä heikentää työehtoja eri tavoin. Se ei ole tavoitteineen yksin, mutta toimii avoimesti ideologiansa kanssa. Björn Wahlroos on kertonut aikeistaan useita kertoja vuosien aikana ja nyt hän toteuttaa viimeisiä taistojaan ennen eläköitymistä.

Oikeistohallitus tulee tarkoittamaan työehtosopimusjärjestelmän romuttamista ja lakko-oikeuden rajoittamista.

Julkisen sektorin työntekijöille on pitkään sanottu ”nyt ei ole aika”. Tämä johtuu siitä, että 2010-luku oli Suomen menetetty vuosikymmen. Finanssikriisin jälkeen hallitukset yrittivät tasapainottaa julkista taloutta leikkauksilla julkisten palveluiden rahoituksesta, joten kuntatyönantajan oli helppo todeta, että aika ei ole ennen kuin talous on tasapainossa. Kuntatalous tuli tasapainoon vasta, kun leikkaukset vaihtuivat tueksi Rinteen/Marinin hallituksen myötä, mutta sitten alkoi korona ja taas todettiin ”nyt ei ole aika”. Tuen julkisen sektorin työntekijöiden lakkoa ja pyrkimyksiä parantaa alojensa houkuttelevuutta ja palkkausta. Lakko-oikeuden rajoittamista en hyväksy.

Samaan aikaan liittokierrokset ajavat työntekijäliittoja kilpailemaan keskenään. Kuka saa korkeimmat korotukset? Kuka sopii kenenkin työehdoista? Työnantajat taas koordinoivat neuvotteluita keskenään poikkeuksellisen vahvasti, vaikka vastustavat keskitettyä sopimista. Ristiriita on ilmeinen, mutta tässäkin häviää työntekijäpuoli. Yhtenäisyyttä ja solidaarisuutta olisi syytä kehittää, vaikka hyviäkin esimerkkejä liittojen välisestä tuesta löytyy.

Paikallisen sopimisen ”laajentaminen”, julkisen talouden ”vahvistaminen” leikkauksilla ja työntekijäjärjestöjen heikentäminen ja ajaminen keskinäiseen kilpailuun ovat työnantajajärjestöjen poliittisia tavoitteita, joita he ovat tietoisesti ja osittain julkisesti ajaneet pitkään. Viime kierroksilla olemme nähneet, mihin tämä kehitys on johtamassa ja voimme kysyä: tätäkö haluamme?

ENSI VUODEN eduskuntavaalit ovat poikkeuksellisen tärkeät. Oikeistohallitus tulee tarkoittamaan työehtosopimusjärjestelmän romuttamista ja lakko-oikeuden rajoittamista. Lopputuloksena on yksinkertaisesti heikommat työehdot, lisääntyvä epävarmuus ja heikommat mahdollisuudet yhteistoimintaan työmarkkinoilla. Tämä voi hyödyttää yksittäisiä toimijoita lyhyellä aikavälillä, mutta vahingoittaa Suomen kansantaloutta pidemmän päälle. Pieni maa pärjää vain yhtenäisenä.

Sopiminen ja vakaus ovat tänä päivänä vahvuuksia, joille voisimme rakentaa Suomessa kriisejä kestävää ja entistä vahvempaa yhteiskuntaa. Esimerkiksi korona-ajan suuria onnistumisia oli keskusjärjestöjen kompromissi, jossa kaikki saivat ja valtio tuki ratkaisua ottamalla taloudellisen iskun vastaan.

Inflaation ja työvoimapulan oloissa olisi tarvetta pitkälle palkkatasa-arvo-ohjelmalle ja ostovoiman tasaiselle kehitykselle. Valtio voisi olla osaltaan tukemassa ratkaisua verotuksen, sosiaalivakuutusmaksujen ja julkisten palveluiden rahoituksen kautta. Liittokohtaisille kierroksille valtion on kuitenkin käytännössä mahdotonta lähteä kumppaniksi.

Yhdessä sopien Suomi pärjää. Sopiminen tarkoittaa, että kaikki joustavat ja kaikki saavat. Se tarkoittaa myös sitä, että yhteiskunta kehittyy tasaisesti eteenpäin. Se olisi tässä maailmantilanteessa tärkeää. On aika palata sopimaan. Kolmikanta on Suomen vahvuus ja ratkaisu useisiin ongelmiimme.

Kirjoittaja on SDP:n varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Vaasasta.