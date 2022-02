Työmatkan verotus kevenee jopa 240 eurolla – Veronmaksajat: ”rakenneongelmiin ei puututtu”

Hallituksen päätös korottaa työmatkavähennystä tälle vuodelle hyödyttää etenkin pitkiä työmatkoja ajavia. Veromaksajain Keskusliitto kaipaisi vähennysjärjestelmän nykyaikaistamista. Demokraatti.fi/STT

Pitkää työmatkaa ajavalle keskituloiselle palkansaajalle voi jäädä tänä vuonna käteen useampia satasia enemmän hallituksen linjaaman työmatkavähennyksen korotuksen myötä.

Määräaikainen tätä vuotta koskeva korotus nostaa vähennyksen 25 sentistä 30 senttiin kilometriltä. Tarkoituksena on kompensoida erityisesti polttoaineiden hinnannousun vaikutuksia.

Veromaksajain Keskusliiton tekemien laskelmien mukaan noin 50 kilometrin edestakaista työmatkaa ajavalle keskituloiselle hallituksen päätös merkitsee tänä vuonna noin 240 euron veronkevennystä.

Kaksi kolmasosaa palkansaajista jää kokonaan ilman työmatkavähennyksiä.

Pienituloisella veronkevennys on tällä ajomäärällä tänä vuonna noin 165 euroa.

Jos työmatkaa kertyy 100 kilometriä työpäivää kohden, kohoaa hallituksen päätöksen verovaikutus keskituloisella noin 500 euroon.

Vuonna 2020 keskimääräisessä matkakuluvähennyksessä ajokilometrejä tuli vuodessa yhteensä 11 200, eli noin 50 kilometriä työpäivää kohden.

Vähennyksen korotus vaikuttaa noin 570 000 henkilön verotukseen.

Maksimivähennyksen eli 7 000 euroa teki vuonna 2020 noin 26 000 henkilöä. Koska työmatkakulujen omavastuuosuus on 750 euroa, maksimivähennyksen saa jos työmatkakulut kohoavat vähintään 7 750 euroon.

Vähennysjärjestelmä soveltuu erityisen huonosti koronapandemian myötä yleistyneeseen hybridityöhön.

Tänä vuonna vähennyksen enimmäismäärä nousee määräaikaisesti 8 400 euroon. Maksimivähennyksen saadakseen työmatkan on oltava yli 120 kilometriä työpäivää kohden.

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen kuvailee hallituksen linjausta tarkkaan kohdistetuksi pikaiseksi ratkaisuksi akuuttiin ongelmaan.

- Tämä korjaa niiden tilannetta, jotka tähänkin asti ovat saaneet kilometrien perusteella vähennyksen. He saavat selkeän ja ihan tuntuvan kompensaation hintojen nousuun, Lehtinen sanoo STT:lle.

- Tällä kertaa hallitus osasi tehdä pikapaikkauksen nykyisen järjestelmän parametreillä. Autoilevat erityisesti vähän pitemmällä työmatkalla saavat tässä kyllä apua. Mutta varsinaisiin rakenneongelmiin tässä ei puututtu lainkaan.

Veronmaksajat oli esittänyt työmatkavähennyksen omavastuuosuuden laskemista 750 eurosta 600 euroon, jotta suurempi osa suomalaisista palkansaajista pääsisi vähennyksen piiriin. Tätä ei kuitenkaan sisällytetty hallituksen ratkaisuun. Lehtisen mukaan kompensaatio rajoittuu tiukasti vain niihin reiluun puoleen miljoonaan suomalaiseen, jotka saavat autoilun kilometriperusteista vähennystä.

Lehtisen mielestä nykyinen vähennysjärjestelmä soveltuu erityisen huonosti koronapandemian myötä yleistyneeseen hybridityöhön. Moni hybridityötä tekevä jää vähennysten suhteen tietynlaiseksi väliinputoajaksi eikä saa minkäänlaista kompensaatiota tulonhankinnan kustannuksista.

- On ymmärrettävää, että akuutissa tilanteessa tehdään tämä. Nyt on tehty nykyjärjestelmän parametreillä jotakin polttoaineiden hinnannousuun liittyen. Mutta on hyvä huomata, että seuraavaksi pitää sitten ruveta tekemään oikeita rakenteellisiakin korjauksia vähennysjärjestelmään. Se on jäänyt maailman kehityksestä jälkeen.