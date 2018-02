”Työmies on palkanalennuksen ja lomarahaleikkauksen ansainnut” – muuttuiko Timo Soinin iskulause?

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen ja sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän viestintävastaava Dimitri Qvintus ennakoi, että tämän hallituskauden jälkeen Suomessa on uusi puolue: Siniset ilman tulevaisuutta.

”Syynä on entisten perussuomalaisten ja nykyisten sinisten siunaama politiikka, joka on pahasti ristiriidassa ennen vaaleja annettujen lupauksien kanssa.”

Qvintus kirjoittaa sinisten näkymistä blogissaan Iltalehdessä.

”Sinisten sloganina on ollut erityisesti viime kesän jälkeen, että vain hallituksessa voi vaikuttaa. Tätä viestiä on suunnattu perussuomalaisille. Viesti toimisi paremmin, mikäli sinisillä olisi näyttöjä siitä, että he ovat onnistuneet vaikuttamaan johonkin. Tosiasia hallituksen työnjaosta on nimittäin se, että siniset ovat vieläkin ministeriauton takakontissa samalla kun ratissa istuu kokoomus ja pelkääjän paikalla Sipilän keskusta. Sieltä takakontista on vaikea vaikuttaa.”

Ei, ministeri kertoi Twitterissä olevansa matkalla savusaunaan.

Qvintus irvailee, että ennen vaaleja Timo Soini sanoi vielä, että työmies on palkkansa ansainnut.

”Vaalien jälkeen iskulause muuttui muotoon “työmies on palkanalennuksen ja lomarahaleikkauksen ansainnut”.”

Qvintus muistelee myös, mitä tapahtui, kun eduskunnassa käsiteltiin työttömien aktiivimallia täysistunnossa.

”Oliko asiasta vastaava sinisten ministeri Pirkko Mattila puolustamassa hallituksen esitystä? Ei, ministeri kertoi Twitterissä olevansa matkalla savusaunaan.”

Qvintuksen mielestä on harmi, että koko hallituskauden ajan PS/Siniset ovat toimineet hallituksen äänettömänä yhtiöhenkilönä.

”Kyvyttömyys tai haluttomuus vaikuttaa epäoikeudenmukaisiin päätöksiin johtaa hyvin suurella todennäköisyydellä siihen, että ensi vuonna kyllä kansa tietää.”