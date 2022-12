Työministeri Tuula Haatainen: Maahanmuuttovirastossa on etsitty tiukasti syitä, miksi Suomeen ei voisi tulla

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) ja sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) odottavat Maahanmuuttovirastolta selvitystä ulkomaalaisten työlupiin liittyvistä epäkohdista, joista kerrottiin julkisuuteen viikonloppuna. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Olemme tekemässä yhdessä selvityspyynnön Maahanmuuttovirastoon siitä, mitä on tapahtunut, jotta saamme kokonaiskuvan tästä tilanteesta, Haatainen sanoi toimittajille eduskunnassa maanantaina.

Helsingin Sanomat kertoi lauantaina jutussaan, että Maahanmuuttovirasto antoi kielteisen oleskelupäätöksen ja teki poliisille tutkintapyynnön mongolialaisesta sairaanhoitajasta, joka oli suorittanut opintonsa Suomessa ja kävi Suomessa töissä. Sunnuntaina Yle kertoi, että Maahanmuuttovirasto on myöntänyt työlupia thaimaalaisille naisille hierontatyötä varten, eivätkä ihmiskauppaa torjuvat viranomaiset ole olleet siitä tietoisia.

Haatainen sanoi toivovansa selvityksiä mahdollisimman pian. Sen jälkeen voidaan tarkemmin pohtia, mitä tulisi tehdä.

Migri on sisäministeriön vastuualueella, ja työministeriö vastaa työperäisestä maahanmuutosta.

HAATAINEN sanoi, ettei voi kommentoida mongolialaisen sairaanhoitajan tapauksen yksityiskohtia ennen kuin saa selvityksen Migriltä. Hän kuitenkin totesi yleisellä tasolla, että asenteellista muutosta varmasti tarvitaan.

- Maahanmuuttoviraston tausta on ehkä historiassa ollut se, että on etsitty tiukasti syitä, miksi Suomeen ei voisi tulla. Nyt tämän päivän tilanne on se, että me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa. Totta kai pitää myös tarkistaa taustat, se on ihan selvää, mutta varmasti tässä tarvitaan myös sellaista asenteellista muutosta, Haatainen totesi.

Hän ei ottanut kantaa siihen, pitäisikö Migrissä tehdä rakenteellisia muutoksia kuten perustaa erillinen työperäisen maahanmuuton kaista, jollaista on julkisuudessa ehdotettu. Hän sanoi, että hallituksen sisällä on jo käyty keskustelua siitä, millä tavalla työlupakäytäntö olisi parasta järjestää.

