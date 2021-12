”Työnantaja on tullut pöytiin neliraajajarrutuksella, kaikki tai ei mitään” – Palola jatkaa STTK:n johdossa

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtajana jatkava Antti Palola toteaa, että STTK:n tehtävä on pysynyt samana: se on ensisijaisesti keskituloisen palkansaajan asialla ja työn puolella. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hänen mukaansa kahdeksassa vuodessa toisaalta mikään ei ole muuttunut, toisaalta kaikki on muutoksessa.

– Se, mikä ei ole muuttunut, on vastakkainasettelu työnantajan ja palkansaajajärjestöjen välillä. Tämä on ikävää, mutta kiistatonta ja ainakin tällä hetkellä lisääntymään päin. Jonkinlainen vastakkainasettelu on tietysti normaalia, sillä työnantajalla on työnantajan tavoitteet, työntekijöillä omansa, hän totesi työmarkkinakatsauksessaan STTK:n edustajiston järjestäytymiskokouksessa.

Palola näkee, että nykypäivänä edetään jyrkentyneessä epäluottamuksen ilmapiirissä eikä haeta yhteiskuntaan vakautta ja ennustettavuutta tuonutta yhteisymmärrystä. Esimerkiksi hän nostaa tämän hallituksen aikaisen kolmikantayhteistyön – tai oikeastaan sen puutteen ja tuloksettomuuden.

– Hallitusohjelma loi meille monenlaisia tilaisuuksia edistää ja kehittää työelämää kolmikantaisesti, mutta eipä siinä oikein ole edistytty. Työnantaja on tullut neuvottelupöytiin lukkiutuneilla asenteilla neliraajajarrutuksella tyyliin ”kaikki tai ei mitään”. Kirkkoa ei ole aidosti edes yritetty liikuttaa keskelle kylää ja hakea tyydyttäviä kompromisseja.

Hänen mukaansa vastuu päätöksistä on siirtynyt hallitukselle, kun sopua ei ole saatu. Se on ollut omiaan rapauttamaan luottamusta työmarkkinajärjestöjen kykyyn kehittää ja uudistaa työelämää.

– Arvioin, että työnantajaleirissä on jo aloitettu valmistautuminen seuraavaan hallituskauteen. Heillä on vahva halu vaikuttaa siihen, että politiikan suunta muuttuu. Tästä kielii julkisuudessakin mainittu Pro Markkinatalous – varainkeruu ehdokkaille, jotka liputtavat vahvan markkinatalouden nimiin.

Palola painottaa, että STTK ei vastusta markkinataloutta vastusta, mutta haluaa oikeudenmukaisuutta ja vastapainoa sen jyrkimmille ilmenemismuodoille.

– Ay-liike on aina paitsi jäsentensä, myös yhteiskunnan heikomman puolella. Uudistuksia tarvitaan, mutta niitä ei voi eikä pidä tehdä heikoimman osapuolen kuten työttömän, työkyvyttömän, sairaan tai vähävaraisen asemaa heikentämällä.

”Työnantajalla on halua mennä sieltä, missä rima on alimmillaan.”

Palolan mukaan meneillään oleva työmarkkinakierros on johdonmukainen jatko työnantajien valitsemalla tiellä, jonka päässä on yhteiskuntaan vuosikymmenten ajan ennakoivuutta ja vakautta tuoneen neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän romuttaminen.

– Sen päässä häämöttää neuvottelutoiminnan hajauttaminen yritystasolle – työnantajan ja yksittäisen työntekijän väliseksi neuvotteluksi – sekä liittojen sulkeminen neuvottelupöydän ulkopuolelle.

Työnantajat perustelivat kokonaisratkaisuista luopumista sillä, että keskitetyt ratkaisut eivät joustaneet riittävästi eri alojen välisiin tuottavuus- ja kannattavuuseroihin. Työnantaja halusi luopua kaikille maksettavista yleiskorotuksista.

– Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että esimerkiksi teknologiateollisuus, jolla menee varsin hyvin, ei ole valmis maksamaan työntekijöilleen enempää kuin mikä on heikoimmin kannattavan alan palkanmaksukyky. Työnantajalla ei siis ole tosiasiallisesti halua maksaa alan kannattavuuden tai tuottavuuden perusteella vaan mennä sieltä, missä rima on alimmillaan.

Palola arvioi, että muutokset sopimustoiminnassa näyttävät jäävän tällä neuvottelukierroksella odotettua vähäisemmiksi, kun vastoin metsäteollisuuden valitsemaa tietä teknologiateollisuuden työnantajat näyttävät täysin hajautetun yrityskohtaisen sopimisen sijaan valinneen yleissitovuuden tien.

– Teknologiateollisuus epäilemättä oli suunnitellut alkuperäisessä pelikirjassaan peesaavansa metsäteollisuutta, mutta mieli muuttui odottamattoman nopean koronariisistä toipumisen myötä. Noususuhdanteessa kaupan käydessä, viennin vetäessä ja tilauskirjojen täyttyessä ei varmaankaan ollut perusteltua altistaa tuotantoa työmarkkinahäiriöille.

”Helppoja neuvotteluja ei ole luvassa.”

STTK:n puheenjohtaja uskoo, että työmarkkinakierrokseen tulee lisäväriä vuoden vaihteen jälkeen ja ensi keväänä, kun julkinen sektori alkaa tosissaan neuvotella.

– Paineet sote-sektorin palkkojen korjaamiseen ovat alalla vallitsevan työvoimapulan, työn vaativuuden, henkilöstömitoituksen ja koronapandemian vuoksi kovat – enkä käy tässä arvailemaan, miten työmarkkinarauhaa näissä neuvotteluissa koetellaan vai syntyvätkö sopimukset normaalissa järjestyksessä. Helppoja neuvotteluja ei kuitenkaan ole luvassa.

Hän pitää tärkeänä, että käynnissä olevan kierroksen jälkeen pohditaan tarkkaan, kuinka se oikein meni ja mikä oli lopputulos eri aloilla.

– Viime vuosien liittokohtaisilla kierroksilla työnantaja on onnistunut koordinoimaan neuvottelutoimintansa paremmin kuin palkansaajapuoli. Meillä riittää yhdessä mietittävää, miten onnistumme pitämään rivit jatkossa yhtenäisinä, kun hajautettu malli näyttää muodostuvan normaaliksi. Meille on tärkeintä, kuinka pystymme huolehtimaan palkansaajien ostovoimasta.

Palola näkee palkkatasa-arvon toteutumisen suurimpana haasteena uudessa tilanteessa.

STTK suhtautuu erittäin myönteisesti koronapassin käytön laajentamiseen.

Palola pohti katsauksessaan, mikä sitten on toisin kuin joitakin vuosia sitten. Mikä on muuttunut ja mikä on murroksessa?

Hän muistutti, että kaksi vuotta sitten joulukuussa ei kukaan puhunut koronapandemiasta ja viruksen aiheuttamista seurauksista jokapäiväiseen elämäämme.

STTK kannustaa kaikkia ilman pätevää terveydellistä syytä olevia rokottamattomia ottamaan rokotteen suojatakseen itsensä ja läheisensä mahdollisen sairauden vakavilta oireilta sekä turvatakseen sairaanhoitomme kantokyvyn ja hoitohenkilöstön jaksamisen vaativassa työssään.

– On kohtuutonta, että pieni joukko rokottamattomia estää rokotetuilta – selvältä enemmistöltä kansalaisista – mahdollisuuden normaaliin elämään.

Tämän takia STTK suhtautuu erittäin myönteisesti koronapassin käytön laajentamiseen, jota parhaillaan selvitetään kolmikantaisessa työryhmässä.

”Ilmastonmuutos on megatrendi, joka vaikuttaa kaikkeen.”

Palola pitää hallituksen työvoittona, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, sote, saatiin vihdoin maaliin.

– Lopputulos ei kaikkia tyydytä, mutta pääasia on, että nyt on jokin malli, jonka pohjalta ponnistellaan eteenpäin.

Tammikuiset aluevaalit ovat startti uudistuksen läpiviemiselle, kun aluevaltuustoihin valitaan sote-asioista vastaavat päättäjät.

– On äärettömän tärkeää käyttää äänioikeuttaan myös näissä vaaleissa ja varsinkin kaikkien äänioikeutettujen STTK-laisten, sillä sote-uudistus koskee kaikkiaan noin 130 000 sttk-laista mitä moninaisimmissa tehtävissä. Näissä vaaleissa on kyse heidän työstään, työpaikoistaan ja työhyvinvoinnistaan samalla kuin meille kaikille kuuluvista sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista, Palola painottaa.

Yksi selkeä muutos hänen mukaansa suomalaisessa ja maailmalla käytävässä keskustelussa on vahvistunut huoli ilmastonmuutoksesta ja tarve hillitä sitä.

– Ilmastonmuutos on megatrendi, joka vaikuttaa kaikkeen. Se heijastuu myös palkansaajien arkeen meillä ja maailmalla. Jokainen on vastuussa ilmastonmuutoksen hillinnästä, mutta kukaan tai mikään taho ei ole vastuussa yksin.

Palolan mielestä Suomelle ilmastonmuutoksen hillitseminen avaa aivan uudenlaisia bisnesnäkymiä. STTK on ottanut ilmastonmuutoksen hillitsemisen vaikuttamistyönsä ytimeen ja pyrimme korostamaan paitsi tämän työn tärkeyttä, myös sitä, että siirtymän kohti hiilineutraalia Suomea ja maailmaa on oltava oikeudenmukainen.

”Helppoheikkejä emme vastuulliseen eläketoimintaan tarvitse.”

Palola otti katsauksessaan kantaa myös eläkejärjestelmään.

– Järjestelmämme on tällä hetkellä hyvässä kunnossa ja eläkkeet turvattu. Huolta eläkevarojen riittävyydestä on keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Eläkejärjestelmässä se tarkoittaa kymmeniä vuosia. Huoli ei ole aiheeton.

Työmarkkinajärjestöt ovat keskeisiä toimijoita Suomen eläkejärjestelmää kehitettäessä ja huollettaessa.

– Parempiin eläkkeisiin liittyviä lupauksia tuntuu olevan kovin helppo antaa, mutta kehotan vakavasti poliitikkoja malttiin populistisissa eläkelupauksissa. Helppoheikkejä emme vastuulliseen eläketoimintaan tarvitse.

STTK valitsi edustajistonsa puheenjohtajaksi Kristiina Lindroosin Ammattiliitto Prosta ja varapuheenjohtajaksi Päivi Inbergin Suomen lähi- ja perushoitajaliitosta Superista.