”Työnantaja on valmis sahaamaan itseään jalkaan” – uusia lakkovaroituksia yksityiselle sosiaalipalvelualalle, päiväkoteihin ja lastensuojeluun

Työntekijöiden ammattiliitot ovat antaneet uusia lakkovaroituksia yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Yksityistä varhaiskasvatusta ja lastensuojelua koskevat lakot alkavat 31. toukokuuta.

Lakot koskevat yksityisiä varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yksiköitä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Lakot alkavat samaan aikaan 31. toukokuuta 00.01. Päiväkodeissa lakko päättyy 2. kesäkuuta kello 23.59 ja lastensuojelulaitoksissa 3. kesäkuuta 23.59.

Uusista lakoista ovat kertoneet tiedotteissaan useat ammattiliitot. Alalla on voimassa myös aiemmin annettu varoitus lakoista, jotka alkavat 23. toukokuuta, mikäli yksityistä sosiaalipalvelualan työriitaan ei saada sitä ennen sopua. Liitot ovat tänään kertoneet myös ylityö- ja vuoronvaihtokiellon jatkumisesta.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelevat ammattiliitoista sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Liittojen yhteisiä neuvottelujärjestöjä ovat Sote ry, johon kuuluvat ammattiliitot Super, Tehy ja Erto sekä Sosiaalipalvelualan allianssi, johon kuuluvat ammattiliitot Pro, Jyty ja Suomen terveydenhuotajaliitto STHL. Työnantajapuolta neuvotteluissa edustaa Hyvinvointiala Hali ry.

Valtakunnansovittelijan toimisto kertoi eilen yksityisen sosiaalipalvelualan sovittelun katkeamisesta. Valtakunnansovittelijan mukaan osapuolten näkemykset olivat niin kaukana toisistaan, ettei sovittelun jatkamiselle ollut edellytyksiä.

NEUVOTTELUJEN suurin kiista koskee palkkaa. Ammattiliitot katsovat, että palkan on vastattava työn vaativuutta ja että palkat ovat linjassa julkisen sektorin kanssa.

– Haluamme työnantajan tunnustavan sen tosiasian, että yksityisen puolen palkankorotusten pitää olla samaa tasoa julkisen sektorin kanssa. Tästä emme tingi. Alan veto- ja pitovoima on turvattava pahenevan työvoimapulan aikana, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine summaa tiedotteessa.

Ammattiliittojen jaettu tavoite on saada alalle palkankorotukset, joilla kurotaan kiinni perusteetonta palkkaeroa julkiseen sektoriin.

– JHL on yhdessä muiden järjestöjen kanssa tehnyt lukuisia ehdotuksia palkkaeron kuromiseksi umpeen. Olemme tulleet kompromisseilla vastaan, mutta mikään ei ole kelvannut työnantajalle, JHL:n sopimusasiantuntija Hanna Katajamäki kertoo.

Erton neuvottelija ja edunvalvontajohtaja Saara Arola painottaa, että liitto pitää kiinni aiemmin sovitusta työehtosopimuskirjauksesta, jonka mukaan työehtoneuvotteluissa on sitouduttu pienentämään alan palkkaeroja julkiseen sektoriin nähden.

– Emme voi hyväksyä, että jo ennestään matalapalkkaisen alan palkat jäävät entisestään jälkeen julkisella sektorilla tehtävien samojen töiden palkoista. Näin on etenkin, kun hyvinvointialueet haluavat tehdä tällä säästöjä ja yksityiset yritykset voittoja alan työntekijöiden toimeentulon ja hyvinvoinnin kustannuksella. Kyse on naisvaltaisesta alasta, joten tämä on myös tasa-arvokysymys, hän sanoo tiedotteessa.

”Työnantaja on valmis sahaamaan itseään jalkaan.”

TALENTIA huomauttaa tiedotteessaan, että Talentian selvityksen mukaan yksityisissä päiväkodeissa käristään jatkuvasta kiireestä työvoimapulan vuoksi.

– Tässä tilanteessa työnantaja on valmis sahaamaan itseään jalkaan ja kiihdyttämään varhaiskasvatuksen työntekijöiden pakoa. Työnantajan esittämillä palkankorotuksilla ala jäisi entisestään jälkeen julkisen sektorin palkoista. Tästä kaikesta koituisi kallis lasku, sillä päiväkotien henkilöstöpula vaikuttaa luonnollisesti päiväkodin arkeen ja lasten hyvinvointiin, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo tiedotteessa.

Talentian mukaan jopa 74 prosenttia lastensuojelulaitosten työntekijöistä harkitsee työpaikan vaihtoa, ja tärkeimpänä syynä siihen on palkkaus.

– Työ lastensuojelulaitoksissa on äärimmäisen vaativaa vuorotyötä, mutta se ei näy palkassa. Tämä epäsuhde kuormittaa työntekijöitä. Yhdessä muiden ongelmien, kuten heikkojen resurssien ja henkisen ja fyysisen väkivallan vuoksi, laitoshoidon työllä ei ole pitovoimaa. Se ei ole myöskään lasten etu, Karsio sanoo.

Lastensuojelu kärsii myös ammattiliitto Jytyn puheenjohtajan Jonna Voiman mukaan kroonisesta työntekijäpulasta, jonka suurin syy on työn vaativuuden ja palkkauksen välinen epäsuhta.

– Lisäksi henkilöstömäärä niin varhaiskasvatuksessa kuin lastensuojelussa on alimitoitettua ja työntekijöiden vaihtuvuus suurta. Nyt on viimeinen hetki korjata epäkohdat, Voima summaa tiedotteessa.

HYVINVOINTIALA Hali ry pitää annettuja lakkovaroituksia erittäin valitettavina.

– Olen hyvin pahoillani työriidan eskaloitumisesta, Halin työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri sanoo tiedotteessa.

– Työnantajapuoli on tarjonnut 11,2 prosentin palkankorotusta kahden ja puolen vuoden ajanjaksolle. Tämä on erittäin avokätinen tarjous ja olisi ohittanut julkisen puolen vähimmäispalkat reilusti, hän jatkaa.

Hali pitää ammattijärjestöjen vaatimusta paljon yli 13 prosentin palkankorotuksista runsaan kahden ja puolen vuoden ajalle epärealistisena.

Työnantajajärjestö muistuttaa tiedotteessaan, että yksityisen sosiaalipalvelualan taloudellinen tilanne on erittäin haastava.

– Monet alan yritykset ja järjestöt toimivat jo nyt tappiolla, koska niiden hyvinvointialueilta saama korvaus palveluista on paljon julkisen puolen omia kustannuksia matalampi.

Juttua täydennetty klo 16.31 työnantajapuolta edustavan Hyvinvointiala Hali ry:n näkemyksellä.