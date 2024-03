Työnantajapuoli linjasi välittömästä palkanmaksun keskeyttämisestä – näin reagoi SAK:n Jarkko Eloranta

Teknologiateollisuuden työnantajien toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi on kertonut Helsingin Sanomille, että kaikki EK:n työnantajat ajattelevat suljettavien tehtaiden palkanmaksusta metsäalan tavoin. Johannes Ijäs Demokraatti

Lehden mukaan on EK:hon kuuluvien työnantajien yhteinen linjaus, että palkanmaksu voidaan lopettaa välittömästi kaikilla niillä tehtailla, jotka joutuvat ajamaan tuotantonsa alas kahden viikon lakon sivuvaikutusten vuoksi. Sulkuja on luvassa myös teknologiateollisuudessa. Asia kävi ilmi myös viime illan Ylen A-studiossa.

Metsäyhtiö UPM ehti jo eilen kertoa julkisuuteen, että se on keskeyttämässä palkanmaksun lakon sivuvaikutuksien vuoksi alasajettavilla tehtaillaan.

Paperiliitto ei ole lakossa. Se ei myöskään hyväksy tulkintaa siitä, että palkanmaksu voitaisiin keskeyttää jalkautuspäätöksiä tehtäessä välittömästi.

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala ennakoi eilen Demokraatille, että asiaa käsitellään oikeusasteissa.

– Emme ole tuota kerenneet miettiä, mutta jos nyt pitää miettiä, niin totta kai riitelemme nuo loppuun saakka, jos niitä tulee, hän sanoi.

MYÖSKÄÄN SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ei hyväksy EK:laista käsitystä palkanmaksun välittömästä lopettamista.

– Se on heidän tulkintansa. Meidän tulkinta on toinen. Näissä tilanteissa kuitenkin seitsemän päivää vähintään palkanmaksuvelvollisuus jatkuu. Totta kai työnantajathan saavat maksaa palkkaa vaikka koko ajalta, Eloranta kommentoi Demokraatille.

Elorantakin ennakoi, että asia jää viime kädessä oikeudessa ratkaistavaksi, kuka on oikeassa.

Hän perustaa oman tulkintansa työsopimuslakiin kuten vastapuolikin.

“Jos työnteon estymisen työsopimuksen osapuolista riippumattomana syynä on toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpide, jolla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa, työntekijällä on oikeus saada palkkansa kuitenkin enintään seitsemältä päivältä“, työsopimuslaissa lukee.

Vaikka laissa lukee enintään seitsemältä päivältä, Eloranta lukee tilanteen niin, että kyseessä on seitsemän päivän palkanmaksuvelvoite.

Eloranta muistuttaa myös, että on selvä asia, että työpaikoilla päätösten pitää perustua todellisuuteen siitä, että työt ovat loppumassa eikä niin, että pillejä pantaisiin joka tapauksessa pussiin ja porukkaa ulos ilman palkanmaksua.

– Tässä myös nyt työnantaja myöntää, että näillä hallituksen toimilla on työntekijöihin vaikutusta. Tähän astihan on pääministerikin todennut, että eihän näillä ole työntekijöihin juuri mitään vaikutusta, mutta minun mielestäni nyt työnantaja myöntää, että näillä on työehtoihin vaikutusta, koska he perustelevat sen sillä, että näillä poliittisilla lakoilla on suora intressiyhteys. Siinä mielessä se myöntö tulee nyt sieltä puolelta, Eloranta pohtii.

PALKANMAKSUA pohdittaessa oikeusoppineet ovat nähneet ongelmalliseksi muun muassa sen, voidaanko maanantaina alkava poliittinen lakko tulkita sellaiseksi, että sillä on välillinen vaikutus, riippuvuussuhde, myös niiden alojen työehtosopimuksiin tai työoloihin, joiden työntekijät eivät ole lakossa itse mukana.

Turun yliopiston työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen pohdiskeli Iltalehdessä, että asian oikeudellisessa arvioinnissa kysymys on siitä, onko kyseessä työnantajan väittämä tilanne, työsulku vai työnantajasta johtuva syy työnteon estymiselle.

Koskinen arvioi, että kyseessä voisi olla työsulku, jos työnantajan toimen ajatellaan tapahtuneen selvittämättä kaikkia vaihtoehtoja, joilla työnteko voisi mahdollisesti jatkua.

– Jos UPM ei sitä tunnustaisi työsuluksi, jolloin palkanmaksuvelvollisuutta ei ole lainkaan, niin sitten jouduttaisin miettimään, että onko se aivan normaali työnantajasta johtuva este, Koskinen sanoi Iltalehdelle.

Eloranta ei vaikuta näkevän asiassa kuitenkaan työsulun piirteitä.

– Silloinhan se olisi poliittinen työsulku.

Eloranta muistuttaa myös, että tämän hetken tiedoilla on vaikea ottaa asiaan kantaa ja erilaiset toimet saattavat olla hyvin työpaikkakohtaisia.

Metsäyhtiö UPM on ollut toimien suhteen aloitteellinen siitä, että palkanmaksu keskeytettäisiin välittömästi.

Mistä se kertoo?

– Se varmaan kertoo UPM:n kulttuurista, millaista työnantajapolitiikkaa siellä harrastetaan, siitähän se kertoo.

VALTIOSIHTEERI Mika Nykänen kartoittaa parhaillaan hallituksen pyynnöstä työmarkkinaosapuolten haluja palata takaisin neuvottelupöytään vientivetoisesta palkkamallista. SAK jätti pöydän joulukuussa. Ylen mukaan kartoitus on jo käynnissä ja Nykäsen on määrä tavata Elorantaa vielä tämän päivän aikana. Eloranta vahvistaa tapaamisen Demokraatille.

Nykäsen mandaatti neuvotella vaikuttaa olevan varsin pieni. Elorantakin huomauttaa, että pääministeri on todennut melko tiukasti, että vientimallista neuvotellaan ja muissa asioissa edetään hallitusohjelman mukaan.

– Kovin kapeahan se on tämä mandaatti tietenkin.

Elorannan viesti Nykäselle tänään on sama kuin SAK on tähän asti pitänyt esillä.

– Työmarkkinamalliin kuuluu olennaisena osana myös työtaisteluoikeuskysymykset, paikallisen sopimisen pelisäännöt sekä työehtokoordinaatio. Nämä kolme asiaa muodostavat tällaisen pyhän kolminaisuuden tässä kysymyksessä. Jos kaksi siitä irrotetaan, silloin on kolmattakin hankala tehdä.

Elorannan mukaan työmarkkinatilanteessa ei ole tapahtunut liikahduksia suuntaan eikä toiseen sen jälkeen, kun työmarkkinajärjestöt tapasivat pääministeriä tämän virka-asunnolla Kesärannassa.

Pitääkö tämä ylimääräinen Nykäsen kierrättäminen nähdä niin, että pelataan aikaa vai mistä siinä on kyse?

– Sitä minä en lähde spekuloimaan. Se ei kuitenkaan sillä tavalla vaikuta meihin tämä mahdollinen ajanpeluu, että mehän toteutimme nämä (työtaistelu)toimet joka tapauksessa. Me emme ruvenneet niitä lykkäämään tämän Nykäsen kierroksen vuoksi, vaan toimenpiteet ovat päällä. Niillä tietysti pyritään vaikuttamaan siihen, että aidot keskustelut lähtisivät liikkeelle ja myös työmarkkinoiden tilanne voitaisiin sitä kautta laukaista.

Eloranta painottaa, että SAK ei ole missään vaiheessa sanonut sitä, että kaikki pöydällä olevat työmarkkina-asiat olisi ratkaistava samassa pöydässä.

– On todettu, että nämä asiat on kyettävä viemään sillä tavalla koordinoidusti eteenpäin, että ne toimivat samansuuntaisesti…Julkisuudessahan puhutaan, että me haluaisimme veto-oikeuden hallitusohjelmaan, sitä me emme halua. On sanottu, että me haluamme kaikki asiat pöydälle, sitä me emme ole vaatineet. Emmekä ole myöskään vaatineet, että työmarkkinamalli, paikallinen sopiminen ja työrauha ovat kaikki samassa pöydässä. Kyllä tässä varmaan löytyy pöytiä, neuvottelijoita ja ratkaisuja, jos tahtoa on.