Työnantajat: ”Ensimmäinen tapaaminen oli rakentava” – keskustelut työmarkkinamallista jatkuvat ensi viikolla

Työnantajien ja palkansaajien edustajat käynnistivät tänään perjantaina keskustelut vientivetoisen työmarkkinamallin kehittämisestä. Työnantajapuolen mukaan ensimmäinen tapaaminen oli rakentava. DEMOKRAATTI Demokraatti

Tänään käynnistyneissä keskusteluissa käytiin läpi työmarkkinamallin nykytila sekä keskusteltiin alustavasti sen kehittämistarpeista, työnantajaliitot kertovat tiedotteessa. Lisäksi sovittiin prosessin läpivientiin liittyvistä käytännön asioista. Keskustelut jatkuvat ensi viikolla.

– Osallistujat toivat esiin näkemyksiään siitä, millainen tulevaisuuden työmarkkinamallin tulisi olla. Jatkossa näkemyksiä on tarkoitus konkretisoida mahdollisimman nopeassa aikataulussa.

Palkansaajakeskusjärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta arvioi tilannetta aamulla ennen keskustelun käynnistymistä.

– Tänään tuskin mitään suurempia tuloksia syntyy tai tulee mitään rankkoja vääntöjä, hän arvioi medialle ennen keskustelujen alkua.

Se jää nähtäväksi, hän totesi kysymykseen, löytyykö toimiva malli jossain vaiheessa.

Eloranta korosti, että vielä ei ole kyse neuvotteluista, vaan keskustelun avaamisesta.

– Tänään on varmaan enemmän lämmittelypäivä, käydään asioita läpi ja katsotaan, miten jatketaan. Varmaan siitäkin keskustellaan, onko edellytyksiä aloittaa varsinaiset neuvottelut.

SAK:N LÄHTÖKOHDAT ovat hänen mukaansa selvät.

– Me emme ole ajamassa vientimallia vaan me ajamme Suomeen työmarkkinamallia, joka ottaa laajemmin huomioon myös naisvaltaiset matalapalkka-alat ja eri toimialojen tarpeet. Meillä on ehkä vähän laajempi näkemys, miten kokonaisuus pitäisi toteuttaa.

Keskustelut kutsuivat koolle työnantajaliitot Kaupan liitto, Kemianteollisuus, Palvelualojen työnantajat Palta, Teknologiateollisuuden työnantajat sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Keskusteluprosessin käynnistämisen taustalla on työministeri Arto Satosen (kok.) marraskuun alkupuolella pidetyssä seminaarissa esittämä toivomus työehtosopimuksia solmiville liitoille aloittaa keskustelut kansantaloutta vahvistavasta ja työllisyyttä edistävästä sopimisen mallista.

Palkansaajapuolelta mukana on viisi SAK:n, neljä STTK:n ja neljä Akavan nimeämää edustajaa.

Tavoitteena on, että tieto prosessin lopputuloksesta olisi työministerin käytettävissä tammikuun alkupuolella. Työministeri on ilmoittanut kutsuvansa työmarkkinaosapuolet koolle käymään läpi palautetta, joka on saatu sovittelujärjestelmän ja Suomen työmarkkinamallin kehittämistä koskevalla lausuntokierroksella. Lausuntoaika asiassa päättyy 8. tammikuuta ensi vuonna.