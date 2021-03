”Työnantajien on aika vastata huutoonsa” – lähes 400 kuntatyöpaikalle lähti yhtäaikainen pyyntö paikallisiin koronaneuvotteluihin

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko jätti tänä aamuna paikallisen neuvottelupyynnön samanaikaisesti lähes 400 kuntatyöpaikalla. Marja Luumi Demokraatti

Järjestö haluaa paikallisia neuvotteluja, jotta koronan aiheuttama ylimääräinen työ ja vastuu korvattaisiin. Neuvottelujen tavoitteena on myös hallita koronakuormitusta.

Pyynnön jättivät jukolaiset pääluottamusmiehet työnantajilleen eri puolilla Suomea, ja mukana on suuria kaupunkeja ja sairaanhoitopiirejä, mutta myös pieniä kuntia. Pyynnön myötä koronaneuvottelujen piirissä on arviolta 130 000:ta kunnissa tai kuntayhtymissä työskentelevää palkansaajaa.

– Tämä on hätähuuto kuntien akavalaisten palkansaajien puolesta. Pitkittynyt poikkeustilanne on kiristänyt työntekijöiden jaksamisen äärirajoille. Jukolaiset ovat avainrooleissa vaativissa asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä ja ovat nääntymässä työkuorman alle, Jukon hallituksen ja Opetusalan ammattijärjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen (kuvassa) perustelee neuvottelupyynnön jättämistä.

Luukkaisella ei ole tiedossa, että tällaiseen operaatioon olisi aiemmin jouduttu lähtemään.

– Tämä on poikkeuksellista, mutta tilannekin on monella tavalla poikkeuksellinen ja se kulminoituu erityisesti kuntakentälle, joka on keskeisesti pyörittänyt yhteiskuntaa, Luukkainen huomauttaa Demokraatille.

Hän painottaa, ettei vähättele millään tavalla muiden palkansaajien työkuormaa, mutta kuntapalveluissa työntekijät ovat olleet todella kovilla. Luukkainen ottaa esimerkiksi johtamansa liiton Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n jäsenet.

– Suomen koulujärjestelmä on ainoita, ellei ainoa, maailmassa, joka on pyörinyt kaikissa olosuhteissa, on veivattu etä- ja lähiopetuksessa edestakaisin. Jos tämä ei ole lisännyt työn kuormittavuutta, niin mikä sitten.

Luukkaisen mielestä nyt on myös työnantajien aika vastata huutoonsa paikallisen sopimisen tärkeydestä ja mahdollisuuksista.

– Työnantaja puhuu koko ajan paikallisen sopimisen autuudesta. Lähdetään nyt tekemään sitä muissakin tilanteissa kuin henkilöstön vähentämisessä, hän patistaa.

”Emme halua sanoa mitään korvaussummaa euroina.”

Myös Jukon toiminnanjohtaja Maria Löfgren muistuttaa tiedotteessa, että koronan aiheuttamat erityiset olosuhteet kyetään parhaiten arvioimaan siellä, missä työt tehdään.

– Edistääksemme paikallista sopimista toteutimme pyynnön yhtä aikaa jokaisella edustamallamme kuntatyöpaikalla.

Löfgrenin mukaan luottamusmiehet ovat arvioineet työpaikkansa tilanteen ja laatineet neuvottelupyynnön sen mukaan. Mukana on joustavia työaikajärjestelyjä, tavanomaista suurempia työaikakorvauksia tai rahallisia kertaeriä.

– Kannusteet henkilöstölle ovat keskeinen keino auttaa jaksamaan poikkeuksellisen ajan yli.

Luukkainen painottaa myös, että tilanne esimerkiksi Helsingissä on erilainen kuin Sodankylässä, yhteistä sapluunaa ratkaisulle ei ole.

– Emme halua sanoa julkisuuteen mitään korvaussummaa euroina, miten paljon pitää maksaa. Hoitajathan ovat pyytäneet tonnia. Me emme ota summaan mitään kantaa.

Jukolla ei ole tarkkaa lukumäärää niistä kunnista, joissa koronakuormasta olisi neuvoteltu tai sovittu paikallisesti korvauksista.

– Joissakin on käyty paikalliset neuvottelut ja saatu ylimääräisiä korotuksia lisätyöstä kuten päivystyksestä, mutta niitä on valitettavan vähän. Siksi arvioimme, että tilanne ei tästä parane muulla kuin tällaisella massiivisella liikkeellä, Luukkainen perustelee.

Hän haluaa nostaa esille myös työpaikkojen esihenkilöiden ja asiantuntijoiden roolia, jotka ovat tehtävänsä takia erityisen paineena alla ja ovat vielä pitkään. Luukkainen ottaa esimerkiksi rehtorit, jotka hänen mukaansa etsivät korona-altistuneita yötä myöten ilman ylimääräistä korvausta.

– Eihän näin voi tehdä loputtomiin. Rehtorit ovat aivan nesteessä.

”Pääsiäisen jälkeen heti pitäisi jotain tapahtua.”

Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm huomauttaa tiedotteessa, että juuri nyt olennaisinta on käydä läpi, miten työolot otetaan huomioon ja päivystykset järjestetään, kun henkilöstö työskentelee kuormituksen ja jaksamisensa äärirajoilla.

– Neuvottelupyyntö koskee lääkärisopimuksen kaikkia henkilöstöryhmiä, eli lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja eläinlääkäreitä.

Kuntien teknistä henkilöstöä edustavan KTK:n toimialajohtaja Jari Järvi tähdentää, että neuvotteluissa ja arvioinnissa ovat mukana kaikki henkilöstöryhmät.

– Poikkeukselliset olot koskevat kaikkia ja jaksaminen on kovilla myös kuntatekniikasta vastaavilla.

Jukon puheenjohtaja uskoo, että aikajänne sille, että kunnissa reagoidaan neuvottelupyyntöön, on koko kevät.

– Mutta kyllä tässä varmaankin pääsiäisen jälkeen heti pitäisi jotain tapahtua, Luukkainen uskoo.

Kunta-alan noin 420 000 palkansaajasta kolmasosa kuuluu Jukon neuvottelemien virka- ja työehtosopimusten piiriin.