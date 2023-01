”Työnantajilta ei löydy pienintäkään ymmärrystä” – myös YTN antoi lakkovaroituksen

Ylemmät toimihenkilöt YTN on antanut lakkovaroituksen noin kymmeneen teknologiateollisuuden sopimusalan yritykseen 1.-3. helmikuuta. Lakon piirissä on noin 5 000 ylempää toimihenkilöä.

Samalla YTN julisti teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsulttialan sopimusaloja koskevan ylityökiellon, työasioissa matkustamisen kiellon ja saldojen kerryttämiskiellon, jotka astuvat voimaan välittömästi.

Tämä tarkoittaa YTN mukaan sitä, että kyseisten kahden alan noin 90 000 ylempää toimihenkilöä pitäytyvät työsopimuksellaan sovitussa, normaalissa työpäivässään.

YTN:n neuvottelupäällikkö Petteri Oksa (kuvassa) kuvaa neuvottelujärjestön aloittamia painostustoimia varoituksen sanoina työnantajille, joilta ei hänen mukaansa löydy pienintäkään ymmärrystä palkkojen korottamiselle.

– Neuvotteluja on käyty pitkin syksyä elokuun lopusta lähtien ja ala on ollut sopimuksettomassa tilassa joulukuun alusta lähtien. Se asia on tullut selväksi, että teknologiateollisuuden yrityksissä ei kanneta pienintäkään huolta oman yrityksen henkilökunnan ostovoimasta, ei edes aivan poikkeuksellisessa tilanteessa, Oksa toteaa tiedotteessa.