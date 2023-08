”Työntekijät ovat sote-alan parhaat asiantuntijat” – Leena Jokinen-Anttila Satakunnan demarien aluevaltuustoryhmän puheenjohtajaksi

Satakunnan sosialidemokraattinen aluevaltuustoryhmä valitsi kokouksessaan viime viikon tiistaina uudeksi puheenjohtajakseen ulvilalaisen Leena Jokinen-Anttilan. Riku-Petteri Vainio

– Työntekijät ovat sote-alan parhaat asiantuntijat. Alan ammattilaisia tarvitaan nyt ja jatkossa, kun hyvinvointialueet on perustettu, Leena Jokinen-Anttila sanoo.

Politiikassa vaikuttamiseen Jokinen-Anttilaa motivoi sekä hänen taustansa sairaanhoitajana että hänen perhetaustansa.

– Poliittisen vaikuttamisen tielle minut sai lähtemään hyvät juuret kotoa. Isäni kunnallisneuvos Samuli Jokinen on pitkän linjan poliittinen vaikuttaja Ulvilassa 40 vuoden ajan. Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisten asioiden hoidosta. Varmasti myös sairaanhoitajan taustani vaikuttaa asiaan; halu hoitaa ihmisten asioita.

Sairaanhoitajan ammatissa hän on nähnyt sote-alan kenttää laajalti ja hänellä on kokemus terveydenhuollon asioista. Aluevaalit olivat hänestä erittäin tärkeät.

Palveluverkkouudistusta tehdään satakuntalaisten asukkaiden, potilaiden ja työntekijöiden parhaaksi.

ALUEVALTUUSTON roolista on käyty paljon keskustelua mediassa varsinkin valtuutettujen näkökulmasta. Aluevaltuusto on hyvinvointialueen ylin päättävä elin. Jokinen-Anttilan mukaan aluevaltuustoa on pidetty hieman etäällä, mutta näkee asian menevän parempaan suuntaan varsinkin nyt, kun keskustellaan Satakunnan hyvinvointialueen palveluverkon uudistamisesta.

– Sosialidemokraatit lähtevät yhdessä tekemään palveluverkkouudistusta satakuntalaisten asukkaiden, potilaiden ja työntekijöiden parhaaksi. Tämä työ ei ole hetkessä tehty, vaan se vaatii kaikkien sitoutumista ja yhteistyötä kaikkien kesken, Jokinen-Anttila kertoo.