”Työntekijät vaihtuvat nopeammin kuin Suomen sää” – Grahn-Laasoselle vakava viesti: ”Valtaosan vippaat syrjään”

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin hallitus on pöyristynyt asenteesta, jolla työnantajat ovat suhtautuneet ylityö- ja vuoronvaihtokieltoihin.

– Superilaisia on syyllistetty, kun he tekevät vain normaalit, suunnitellut työvuoronsa. Työntekijöitä on yritetty painostaa ylitöihin, heitä on uhkailtu irtisanomisilla, ja paikallisten luottamusmiesten kanssa on haluttu keskustella hätätyöstä tai suojelutyöstä, hallitus luettelee.

Super muistuttaa, että kaikissa tilanteissa yhteiskunnan on pidettävä huolta heikoimmista: lapsista, vanhuksista, sairaista, vammaisista ja muista tukea tarvitsevista.

– Hoitajat huolehtivat niistä tehtävistä, jotka hyvinvointiyhteiskunta on kansalaisilleen luvannut ja joihin jokaisella on oikeus.

Asetettu ylityö- ja vuoronvaihtokielto on hoitajaliiton mukaan paljastanut karun todellisuuden. Hoitajat tekevät kohtuuttoman paljon esimerkiksi tuplavuoroja ja paikkaavat näin henkilöstövajetta.

– Yksityisellä sektorilla on jopa tapauksia, joissa työnantaja on uhannut erottaa jonkun työntekijän, jos palkattomiin ylitöihin ei jatkuvasti suostuta. Hoitajia syyllistetään siten omista oikeuksistaan kiinnipitämisestä ja käytetään hyväksi heidän eettistä omatuntoaan.

Valtiovalta pelkää nyt ”ahneuden” saavan voiton.

Liitto korostaa, että työntekijöillä on oikeus normaaliin työaikaan ja ylitöistä kieltäytymiseen. Jatkuva ylitöiden tekeminen on sekä potilasturvallisuus- että työturvallisuusriski. Super painottaa, että ”harmaaseen” ylityöhön ei tule suostua koskaan.

Super muistuttaa, että Suomessa tuotetaan laadukkaat sote-palvelut tehokkaasti verrattuna muihin pohjoismaihin. Tehokkuus on kuitenkin saavutettu liian pienellä henkilöstömäärillä ja hoitajien pienellä palkalla.

– Valtiovalta pelkää nyt palkkamenojen kasvua ja ”ahneuden” saavan voiton, jolloin tulevaisuudessa pyydettäisiin vielä suurempia korotuksia, liiton hallitus arvioi.

Liitto painottaa, että tulevaisuudesta ei tiedetä, sillä jo nyt moni hoitaja on uupunut ja pakotettu vaihtamaan alaa toimeentulo- ja terveysongelmien vuoksi.

– Ketään ei voida pakottaa työskentelemään alalla, jolla poljetaan työntekijöiden oikeuksia. Hoitajien joustaminen on pitänyt sote-alan tuottavuuden korkealla.