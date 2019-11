Työntekijöiltä lähti vihainen viesti Postin päättäjille: ”Lopettakaa tämä hulluus” – tes-kikkailuun vihastuneet postilaiset nääntyvät työtaakan alle

Megafoni kulki kädestä käteen, kun postilaiset vauhdittivat lakkoaan tiistaina mielenilmauksella Postin pääkonttorin edessä Helsingin Ilmalassa. Lakolla Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn jäsenet vastustavat työnantajan yritystä romuttaa työehtoja. Eniten hiertää Postin päätös vaihtaa noin 700 pakettilajittelijaa toisen, heikomman, työehtosopimuksen piiriin marraskuun alusta alkaen.

– Bonukset postilaisille, ei johdolle. Työntekijöille on vain tarjolla palkanalennuksia ja työehtojen heikennyksiä. Postilainen on palkkansa ansainnut, ammattiliiton aktiivi Filip Djordjevic (kuvassa) osoittaa sanansa suoraan pääkonttorin päättäjille.

– Missä on Postin johto on onnistunut? Postin johto on onnistunut pilaamaan ehkä Suomen hienoimman brändin. Me haluamme palauttaa Postin maineen, toinen mielenosoittaja huutaa megafoniin.

Vihaisten postilaisten kantamat kyltit kertovat paljon: ”Duunarit taistoon, herrat vaihtoon.” ”Olemme jo joustaneet tarpeeksi”. ”Missä on ahneuden raja?” ”Postin hullut päivät! Kaksi postilaista yhden hinnalla”.

Pakettilajittelijana Vantaan logistiikkakeskuksessa työskentelevä Elina Saarnio kuuluu niihin noin 700:ään, joiden työehtosopimus muuttui marraskuun alussa nykyistä PAUn tessiä halvempaan.

Saarnio laskee, että hänen tuntipalkkansa on nyt 10,02 tunnilta.

– Siinä on kiitos yhdeksän palveluvuoden jälkeen. Sillä palkalla ei elä. Henkilökohtaisena avustajana tienaa paremmin ja siivousala on ruhtinaallisesti palkattu tähän uuteen tessiin verrattuna, Saarnio sanoo suoraan.

Hän asuu lisäksi Lahdessa, ja pitkämatkalaiselle työnantajan esitys puolen tunnin lisäyksestä työpäivään vaikuttaa ihan konkreettisestikin. Julkisilla kulkiessa työpäivän venyminen myöhästyttäisi kotiinpaluuta tunnilla.

Saarnio onkin ottanut opintovapaata ja aloittaa tammikuussa sosiaali- ja terveysalan opiskelut.

– Minulla on pakko olla B-suunnitelma. Pelkään jo työkykyni puolesta työmatkan venymisen ja yleensä Postin henkilöstöpolitiikan takia.

Postilaisten yhteishenkeä hän sanoo hienoksi – se on auttanut jaksamaan tähän asti. Saarnion mukaan hänen – ja kaikkien muidenkin – työmoraali on korkea, mutta motivaatio on laskemassa aika nollaan. Hän muun muassa lopetti työnopastajana toimimisen Postin henkilöstöpolitiikan takia.

Tukea muilta ammattiliitoilta Saarnio pitää mahtavana. Yhteistyö ja solidaarisuus ei ole kadonnut ay-liikkeestä mihinkään.

– Suomalaiset nyt varmasti ovat heränneet siihen, mikä merkitys ammattiliitoilla on.

Hän on huomannut myös sen, että asiakkaat ymmärtävät hyvin sen, minkä puolesta PAUn väki on lakossa. Se mikä tapahtuu Postissa nyt, voi olla todellisuutta pian muuallakin.

– Miehenikin, joka ei yleensä kannata lakkoilua, on nyt täysillä tukemassa. Se kertoo jo paljon, Saarnio naurahtaa.

Hänellä on viesti Postille:

– Tällä menolla Posti romahtaa totaalisesti ja se sataa kilpailijoiden laariin. Sairauspoissaolot kasvavat räjähdysmäisesti, ja ihmiset eivät vain jaksa.

Alanvaihtoa hän odottaa mielenkiinnolla – ja toivoo työpaikan löytyvän läheltä kotia.

Jakelussa työskentelevä Juhani Rajala on ehtinyt olla Postin palveluksessa noin 33 vuotta. Tällä hetkellä hän jakaa postia Töölössä, kun Posti heitti kaikki vakituiset työntekijät muihin tehtäviin Helsingin keskustasta.

– Nyt osapäiväiset hoitavat keskustan postinjakelut ja laatu on ihan hirveää, Rajala kuvaa.

Työnantajan tes-esitys ei tyydytä Rajalaa, vaikka onkin lupailtu, että seuraavan sopimuskauden aikana palkkoihin ei koskettaisikaan.

– Mutta sen jälkeen kaikilla postilaisilla olisi varmasti edessä sopimuksen vaihto halvempaan. Posti- ja logistiikka-alan unioni yritetään lakkauttaa, tehdä tarpeettomaksi, hän arvioi.

Posti esittää myös työajan pidennystä, ja PAU laskee, että työntekijöiden vuosityöaika tulisi kasvamaan noin kuukaudella ja osalla enemmänkin. Rajala pitää tilannetta jo nyt kamalana.

– Laadulla ei ole mitään väliä. Yritämme viedä postit perille ajallaan, mutta piirit ovat kasvaneet niin suuriksi, että työajalla ei ehdi jakaa kaikkea.

Rajala laskee, että teki viime viikolla kolmena päivänä 11-tuntisia päiviä – työmoraali ei anna periksi, että jättäisi kierroksen kesken.

Hän muistuttaa, että Posti on valtionlaitos, jonka pitäisi palvella yhteiskuntaa. Nykymenosta kärsivät kaikki.

Konkaria tyydyttäisi jo sellainen työehtosopimus, jossa työehdot säilyisivät nykyisellään.

– Tässä tilanteessa, kun puhutaan palkkojen alenemisesta 30–40 prosentilla, se olisi jo torjuntavoitto.

Muiden liittojen tuki tuntuu hienolta.

– Jos työehtoshoppailu menee nyt postilaisten kohdalla läpi, se siirtyy muillekin aloille, Rajala varoittaa.

Riihimäellä postia jakava Suvi Saraiva ei ole nähnyt Postin huippuvuosia, kun on ollut yrityksessä töissä vasta kolmisen vuotta.

– Mutta jo näissä kolmessa vuodessa on menty alamäkeä. Ennen oli kiva mennä töihin, nyt ei ole enää, hän kuvaa tunnelmia.

Pelkästään kuluneen vuoden aikana Riihimäen toimipisteestä on poistettu lähes kymmenen jakelupiiriä ja jaettu ne nykyisille jakajille.

– Yhtenäkään päivänä ei ehdi työaikana suoriutua kaikista tehtävistä, vaikka kuinka yrittäisi toimia nopeammin. Se on raskasta paitsi fyysisesti myös henkisesti.

Hyvä porukan yhteishenki on pitänyt Saraivan Postissa töissä. Yksi sen ilmentymä on sekin, ettei yhtään rikkuria ole ilmaantunut lakon aikana.

Työehtosopimusneuvottelut ovat jumissa, mutta millainen tes tyydyttäisi nuorta postilaista?

– Peruspalkasta ei tingitä yhtään, koska sillä tulee juuri ja juuri toimeen. Lisiin tai työterveyteen ei saa puuttua.

Häntä hirvittävät kaavailut nostaa työaikaa 147 tuntiin vuodessa.

– Ja jos vielä palkkoja alennettaisiin, se olisi melkoinen yhtälö.

Postin päättäjille on selkeä viesti.

– Nyt riitti. Ottakaa vastuuta. Tehkää loppu tälle hulluudelle. Me haluamme takaisin töihin.

Suvi Saraivalla on motivaatiota olla lakossa niin pitkään, että työntekijöiden vaatimukset otetaan todesta.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ja Postia edustava Palvelutyönantajat Palta tapaavat jälleen keskiviikkona valtakunnansovittelijan luona. Postilakko on näillä näkymin kestämässä 8. joulukuuta saakka.