Työryhmä: Lapsibudjetointi on vakiinnutettava osaksi valtion talousarvioesitystä vuonna 2023

Työryhmä selvitti, miten lapsibudjetointia ja siihen liittyvää osaamista tulisi kehittää yli hallituskausien. Tavoitteena on edistää lasten oikeuksien toteutumista.

Valtiovarainministeriö muistuttaa tiedotteessaan, että hallitus on sitoutunut ohjelmassaan arvioimaan päätösten lapsivaikutuksia, edistämään lapsibudjetointia, lasten hyvinvoinnin tietopohjan vahvistamista sekä lasten ja nuorten osallisuutta.

– Julkisen talouden johtamiseen tarvitaan lapsinäkökulmaa. Hallinnonalojen ja -tasojen rajat on ylitettävä, koska lapsen hyvä elämä on kokonaisuus. Lapsibudjetoinnin mallit on siksi vietävä sekä valtion että tulevien hyvinvointialueiden sekä niiden ja kuntien yhdyspintojen tiedolla johtamiseen. Valtiovarainministeriö käynnistää tämän kehitystyön välittömästi. Samalla haluan muistuttaa siitä, että lasten ja nuorten osallisuus on osa talousarvion vaikutusten arviointia joka tasolla. Päättäjien vuorovaikutus lasten ja nuorten kanssa on välttämätöntä, jotta opimme lisää siitä, miten panostukset vaikuttavat heidän arkeensa, valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoo tiedotteessa.

Valtioneuvoston kanslia asetti vuoden 2020 lopussa osana kansallista lapsistrategiaa työryhmän selvittämään, miten lapsibudjetointia ja siihen liittyvää osaamista tulisi kehittää yli hallituskausien.

Lapsibudjetoinnilla tarkoitetaan talousarvion tarkastelemista lapsen oikeuksien näkökulmasta. Siinä on kyse lapsiin kohdistuvien talousarviomenojen ja -tulojen seurannasta sekä talousarviopäätösten lapsivaikutusten arvioinnista.

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen toteutumista valvovan komitean mukaan lasten oikeudet tulisi ottaa huomioon talousarvioprosessien kaikissa vaiheissa. Lapsibudjetointi on kuitenkin Suomessa ollut toistaiseksi vähäistä, ministeriön tiedotteessa sanotaan.

Talousarvion lapsi-ikäryhmää koskeva tarkastelu auttaa muodostamaan kokonaiskuvan lapsiin kohdistuvista budjettieristä. Sitä voidaan hyödyntää myös lapsia koskevien yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti vaikeiden ongelmien esiintuomisessa ja ratkaisemisessa.

– Lapsibudjetoinnin myötä voimme paremmin tunnistaa lapsiin kohdistuvia menoja ja siten myös turvata lasten ja perheiden tarpeita vastaavat palvelut nyt ja tulevaisuudessa, lapsi- ja nuorisopoliittinen ministerityöryhmän puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) sanoo tiedotteessa.

Lapsibudjetointia selvittävän työryhmän työ on osa kansallisen lapsistrategian toteuttamista. Työryhmä on tehnyt ehdotukset siitä, miten lapsibudjetointi voisi tukea kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa.

Työryhmä ehdottaa seuraavaa:

– lapsibudjetointia pilotoidaan vuoden 2022 valtion talousarvioesityksessä ja se vakiinnutetaan osaksi talousarvioesitystä vuonna 2023

– lapsivaikutuksia arvioidaan hallituskausittain

– kuntien (ja myöhemmin myös hyvinvointialueiden) talousarvioiden toteumatietojen seurantaa ja raportointia kehitetään erillisessä hankkeessa

– kuntien ja hyvinvointialueiden omaa lapsibudjetointityö toteutetaan verkostomaisena valmisteluna sote-uudistuksen tultua voimaan.

Pilotin valmistelua jatketaan osana valtion vuoden 2022 talousarvioesityksen valmistelua.