”Työryhmät ovat pelkkää teatteria” – SAK:n liitot jatkavat järjestöllisten toimien valmistelua

Lakiesitysten käynnistynyt valmistelutyö on lisännyt SAK:ssa huolta, että Orpon-Purran hallitus muuttaa Suomea vajailla tiedoilla ja ideologisella palolla. DEMOKRAATTI Demokraatti

Palkansaajakeskusjärjestö näkee, että valitettavasti mikään työryhmien työskentelyssä ei viittaa siihen, ettei lopputulos olisi jo valmiiksi päätetty – eli työryhmät ovat pelkkää teatteria, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta puuskahtaa.

– Ainoat yllätykset ovat tulleet työnantajien edustajien puolelta. Sieltä on tuotu pöytään jopa hallitusohjelman alkuperäisiä kirjauksia kovempaa kuristusta työntekijöille, hän toteaa tiedotteessa.

Eloranta ihmettelee sitä, että näin on käynyt, vaikka työministeri Arto Satonen (kok.) on korostanut julkisuudessa, että työmarkkinajärjestöjä kuullaan herkällä korvalla. Elorannasta vaikuttaa siltä, että ensin hallitus rajoittaa työväestön mielipiteen ilmaisuvapautta ja sitten toteuttaa heitä koskevia heikennyksiä ja leikkauksia.

Hän on huolissaan myös valmistelujen aikataulusta.

– Sosiaaliturvaan ollaan tekemässä lukuisia erilaisia leikkauksia. Kyse on kokonaisuudessaan sadoista miljoonista euroista. Kiire on kova eikä SAK:n peräänkuuluttamia arvioita sosiaaliturvan heikennysten yhteisvaikutuksesta ole tehty. Nyt on vaarana, että leikkaukset osuvat kohtuuttomasti samoihin perheisiin ja ihmisiin.

ELORANNAN mukaan Orpon-Purran hallituksen työskentelyssä näkyy vahva ideologinen vimma.

– Valtionvarainministeriön budjettiehdotus sisältää leikkauksia pienituloisille ja veroalea suurituloisille. Lisäksi hallituksen työlistalla on useita työelämän heikennyksiä, joilla ei ole merkitystä julkisen talouden tasapainottamiselle.

Liitot jatkavat järjestöllisten toimien suunnittelua ja valmistelua, Eloranta kertoo. Hänen mukaansa taustalla on niiden turhautuminen tilanteeseen. Esimerkiksi lakkojen rajoittamisessa keskustellaan oireiden kieltämisestä, mutta ei pohdita, mistä ne johtuvat.

– Toivomme Orpon-Purran hallituksen oikeasti kuuntelevan ja kuulevan työmarkkinajärjestöjä. Tällä hetkellä näyttää hiukan heikolta. Eri kolmikannan osapuolia saman pöydän ääreen kokoavat seminaarit voivat olla hyviä. Kuinka aitoa vuoropuhelua niistä syntyy, on epäselvää. Tarvittaessa meillä on muita keinoja saada äänemme kuuluville.

SAK järjestää jäsenistön suurtapahtumat lauantaina 9. syyskuuta Turussa ja Oulussa sekä lauantaina 16. syyskuuta Tampereella, Kuopiossa ja Järvenpäässä.