Työsuhteen ehdot ja palkan houkuttelevuus kertovat, kuinka toimivat työmarkkinat ovat

Työttömien määrä on vuositasolla vähentynyt 21 000 henkilöllä. Nykyinen hallitus on täten päässyt tavoitteeseensa työllisyysasteen nostamisessa. Työllisyysasteen tavoiteprosentti asetettiin alussa 75 prosenttiin. Se on nyt saavutettu tai ainakin melkein, riippuen laskentatavasta. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysaste on nyt 74 %. Martti Suomi Puolueosaston puheenjohtaja, Mustasaari

Pohjoismaissa Suomen ulkopuolella työllisyyttä on onnistuttu kasvattamaan vielä suuremmaksi, ja sen vuoksi Suomessakin pitäisi seurata perässä, ettemme jäisi huonompaan asemaan. Paine on siis meillä asettaa jatkossa korkeampi työllisyysastetavoite.

Työllisyyden hoitamiseen pitäisi olla nyt yleisesti tyytyväisiä. Politiikassa kuulee kuitenkin jatkuvasti kritiikkiä työllisyyden hoidosta. Moitteissa esiin nousee muun muassa se, että on työllistetty vain lisää osa-aikaisia. Työllistämistä onkin hoidettu osaltaan osa-aikaisilla työntekijöillä. Kokoaikaisten määrä on kuitenkin saatu myös lisääntymään. Kokoaikaisten suhteellisessa määrässä olemme Pohjoismaissa jopa parhaita ja se on merkittävää.

Osa-aikaiset työntekijät eivät ilmeisesti ole poistumassa työpaikoilta, koska joustavat työajat yrityksissä ovat ilmeisesti välttämättömiä. Näiden työntekijöiden osalta pitää kuitenkin koko ajan muistaa lakisääteinen määräys, että lisätöitä tarjotaan ensisijaisesti osa-aikaiselle ennen uuden työvoiman palkkaamista. Onko osa-aikaisille tarjottu lisätyötunteja lain määräämällä tavalla on valvontakysymys, jonka toimivuutta voi vain arvailla.

JOS työtön on päässyt ensin osa-aikaiseen työsuhteeseen, niin työmarkkinoiden pitäisi jonkun ajan kuluessa antaa kokoaikatyö. Pahin tilanne on se, jos työväestöön muodostuu osa, joka on koko työhistoriansa vajaatyöllistetty osa-aikaisina työntekijöinä.

Osa-aikatyö on työtekijälle epätasa-arvoinen tilanne. Ansioon suhteutetut korvaukset jäävät osa-aikatyöntekijällä alimitoitetuiksi, äitiyslomakorvauksessa, sairausajan palkassa, vuosilomapalkassa yms. Pitkään osa-aikaisessa työssä olleelle työeläke jää tavallaan alimittaiseksi.

Useasti valitellaan työmarkkinoille tulleesta kohtaanto-ongelmasta. Yritykset eivät saa työvoimaa, vaikka maassa on työttömiä. Yritysten tarvitsemia ammattipäteviä työntekijöitä ei aina ole kaikkiin tehtäviin olemassakaan. Osa työllistymisen estymiseen selittää yrityksen ja työttömän välinen matka. Työtön ei näe järkeväksi lähteä monen sadan kilomerin päähän töihin, vaikka ammattitaito on kohdallaan. Yrittäjätkään eivät ilmeisesti hae vapautuviin työpaikkoihin työvoimaa toiselta puolelta valtakuntaa.

Yhteiskunnan toimivuuden kannalta pidetään tavoiteltavana ns. täystyöllisyyttä. Sitä ei ilmeisesti oikeasti voikaan saavuttaa. Työllisyysasteen nostaminen 80 prosenttiin tuleekin asettaa tavoitteeksi.

Työllisyysasteen nostamisessa suureksi kysymykseksi on noussut työvoiman saanti ihmisten terveydenhoitoon. Palkkasopimukset ovat juuri saatu sovituksi, mutta varmuutta hoitajien riittävyydestä ei ole. Tavoite vuorokauden ympäri toimivissa hoitolaitoksissa on kauan sitten jo asetettu 0,7 hoitajaa hoidettavaa kohden. Riittävää hoitajamäärää ei ole saavutettu. Hoitajatavoitteeseen tähdätään ja siihen uskotaan päästävän vaikkakin vähän myöhemmin.

Työmarkkinat ovat nimensä mukaisesti markkinoita. Kyse on työsuhteen ehdoista ja palkan houkuttavuudesta.

Kirjoittaja on puolueosaston puheenjohtaja Mustasaaresta.