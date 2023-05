Työsuojeluviranomainen tekee tarkastuksia ulkomaalaisia kausityöntekijöitä työllistäville tiloille

Työsuojeluviranomainen tekee tarkastuksia marja- ja puutarhatiloille sekä muihin maatalouden työpaikkoihin, jotka työllistävät ulkomaalaisia kausityötekijöitä, tiedottaa aluehallintovirasto (avi). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Avin mukaan tarkastuksia tehdään uusiin kohteisiin sekä niihin, joissa havaittiin viime vuonna laiminlyöntejä.

Tarkastuksilla valvotaan muun muassa työsuhteen vähimmäisehtoja ja sitä, että työnantaja noudattaa Maaseutuelinkeinojen työehtosopimukseen viime vuonna tehtyjä täsmennyksiä, jotka koskevat erityisesti urakkahinnoittelua ja takuupalkkaa.

Tarkastuksia tehdään avin mukaan satokausien aikana, mutta myös kauden päätyttyä, jolloin voidaan tarkastella palkkauksen ja työaikojen toteutumista.

Avi muistuttaa, että Suomessa mahdolliset rekrytointipalkkiot maksaa aina työnantaja. EU:n ulkopuolella työntekijöiltä peritään usein kohtuuttomia maksuja. Maksun periminen työntekijältä on Suomen lain mukaan rangaistavaa, ja epämääräisten välittäjien käyttäminen altistaa työntekijät hyväksikäytölle.

- Jos työnantaja hankkii työvoimaa vanhojen työntekijöiden kautta ja ei itse maksa palvelusta mitään, voi miettiä, kuinka uskottavaa on, että joku hankkii tilalle kymmeniä työntekijöitä perimättä siitä keneltäkään palkkiota, sanoo tiedotteessa ylitarkastaja Merja Laakkonen Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Työnantajan tulee käyttää vain laillisesti toimivia henkilöstöpalveluita, avi muistuttaa.

VIRANOMAISET tutkivat parhaillaan tapausta, jossa thaimaalaisten marjanpoimijoiden epäillään joutuneen Suomessa ihmiskaupan uhreiksi vuosina 2020-2022. Laajaa rikoskokonaisuutta tutkivat keskusrikospoliisi, Rajavartiolaitos ja Helsingin poliisilaitos. Yhteistyössä on mukana myös Lapin poliisi.

Esitutkinnan keskiössä on kerrottu olevan kaksi Suomessa toimivaa marja-alan yritystä sekä thaimaalainen yritys, joka rekrytoi marjanpoimijoita Suomeen.

- Asianomistajien määrä on huomattavan suuri tässä vaiheessa. Tutkinnallisista syistä emme voi kuitenkaan avata tarkkoja henkilömääriä epäillyistä tai asianomistajista. Tutkinnassa tehdään laajaa kansainvälistä yhteistyötä, kertoi joulukuussa tutkinnanjohtaja, kapteeni Janne Kyllönen Rajavartiolaitoksesta.

Aiemmin poliisi on kertonut, että jutussa epäillään, että poimijoita on erehdytetty ja riistetty ja että heillä on teetetty pakkotyönomaista työtä.

Johanna Latvala / STT

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 10.