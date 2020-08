Työt seisahtuivat Suomen Kotidatassa – ”Tuntipalkka voi jäädä pahimmillaan vain muutamaan euroon”

Henkilöstö on aloittanut tänään keskiviikkona kello 6 työnseisauksen Suomen Kotidata Oy:ssä. Työnseisaus kestää perjantaihin saakka.

Ammattiliitto Pron mukaan työtaistelun tarkoituksena on saada yritys noudattamaan ICT-alan toimihenkilöiden työehtosopimusta ja puuttua räikeisiin alipalkkaustilanteisiin, joita Kotidatassa on ollut liiton mukaan jo pitkään.

– Aluksi yhtiössä ei noudatettu mitään työehtosopimusta, ja tällä hetkellä yhtiö sanoo noudattavansa kaupan alan työehtosopimusta, Pro toteaa tiedotteessa.

Pron näkemyksen mukaan kaupan alan työehtosopimus ei sovellu yhtiössä tehtäviin töihin. Nykyinen työehtosopimus ei ota liiton mielestä huomioon ICT-alan erityispiirteitä eikä sen määrittämä palkkataso vastaa työn vaativuutta, jonka mukaisesti esimerkiksi ICT-alalla teleoperaattoreiden alihankinnassa tulisi maksaa palkkaa.

– ICT-alan työehtosopimuksen noudattaminen ratkaisee kiistan, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen toteaa tiedotteessa.

– Pro ei käy kauppaa jäsentensä työsuhteiden ehdoilla, eikä hyväksy ehtojen polkemista, Pron sopimusala-asiamies Seppo Lundgren sanoo.

Pron tietoon on tullut tilanteita, joissa henkilöille on maksettu esimerkiksi 10 euron urakkapalkka työstä, johon kuluu useampi tunti aikaa matkoineen sekä valmisteluineen. Tuntipalkka voi jäädä pahimmillaan vain muutamaan euroon. ICT-alan toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukainen korvaus tämänkaltaisista asiantuntijatehtävistä olisi moninkertainen, eli ainakin yli 15 euroa tunnilta.

– Yrityksen toiminta on räikeää toimihenkilöiden ansioiden polkemista ja vastuutonta työnantajapolitiikkaa, Pron ICT-alan sopimusalavastaava Mika Mäkelä toteaa.

Hänen mukaansa liiton jäsenillä on myös paljon muita palkkaukseen liittyviä erimielisyyksiä yrityksen kanssa, eikä niitä ole suostuttu ratkaisemaan.

– On oikeutettua vaatia asiantuntijatyöstä sille kuuluva palkka.

Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala on pitänyt Pron toimintaa kohtuuttomana. Sopimusalavastaava Mäkelä pitää tilannetta absurdina.

– Tätä näkemystä on hankala ymmärtää, koska yrityksen toimihenkilöt ovat yrittäneet ratkaista kiistaa jo yli kahden vuoden ajan. Pikemminkin on kohtuutonta, että yritys on venyttänyt asiaa niin pitkälle, ettei toimihenkilöille jäänyt muuta mahdollisuutta kuin taistella oikeuksistaan työtaistelun keinoin, Mäkelä huomauttaa.