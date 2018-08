Työttömästä työnhakuyrittäjä

Työttömän velvollisuudeksi on laitettu oman itsensä markkinoiminen. Pitää hakea yrityksistä tai järjestöistä töitä määrätty määrä ja määräaikana. Kolmen kuukauden aikana pitää kertyä minimimäärä hakemuksia ja ellei niin tapahdu työttömyyspäivärahaa alennetaan. Päivärahaa alennetaan myös, jos ei löydä tässä ”yksityisyrittäjyydessä” työpaikkaa vähäksi aikaa. Jos työpaikkaa ei ole olemassa, niin vastuu on yksinomaan työttömän. Työnantaja joka työpaikan voisi antaa ei ole tässä ns. aktiivimallissa ollenkaan vastuullinen. Työnantaja voi hylätä kaikki työttömän hakemukset.

Kuten on tunnettua, työnantaja ottaa mieluummin töihin jo työsuhteessa olevan kuin sen joka on ns. työttömyyskortistossa. Työnantaja voi syrjäyttää työntekijää tarvitessaan pitkäaikaistyöttömän ja kaikki sellaiset työttömät, jotka kipeimmin työpaikkaa tarvitsisivat. Täten aktiivimallin loukkurankaisumalli tulee useille työnhakijoille.

Ystävälläni oli erittäin hyvä ajatus aktiivimallin loukosta pelastumiseksi. Eduskuntavaalit, EU-vaalit ja muut vaalit, joissa on vaalilippujen tarkastuslaskenta. Nämä kaikki laskentatyöt voisi antaa työttömille. Tehtävä ei ollut vaikea suorittaa, se sopii kaikille. Kuulemma työtuntimäärä on siitä sellainen, että se täyttää aktiivimallin vähimmäistyömäärän, jolla estyy työttömyyspäivärahan alennusrangaistus. Mutta voitaisiinko tällaiset työt antaa vain työttömille?

Aktiivimallin tuloksena ollaan saamassa tilastotyöttömyyttä alentumaan. Ne työttömät, jotka ovat saaneet 18 tuntia työllisyyttä hankituksi, katsotaan työllisiksi. Tosiasiassa oikeasti työllisiä he eivät ole. Palkkatyöntekijän kokonaistyöaika on n. 160-170 tuntia kuukaudessa. Saavutettu työllisyys tällä 18 tunnilla on vain 11prosentin työllisyys. Tilastollisesti tämä työ lasketaan täystyöllisyydeksi. Tätä työllisyyttä on nimitetty tempputyöllistämiseksi. Oikeaa työllistymistä ei tällä ole saavutettu.

Työttömien työttömyysyrittäjyyttä ollaan nyt suunnittelemassa lisää. Aktiivimallin II osa. Työttömälle kaavaillaan velvollisuutta lähettää työhakemus vähintään kerran viikossa. Ellei tätä tee, tulee työttömyyskorvaukseen lisävähennystä. Yrittäjän yrittäessä jotakin liiketoimintaa ja jos se ei kannata, hän lopettaa sen kohdan kokeilemisen. Työttömyysyrittäjän pitää hakea valtion olemassa olevan ja tulevan lainsäädöksen mukaisesti töitä todistettavasti joka viikko, muuten tulee tappiota päivärahaan, vaikka hakeminen on kerta toisen jälkeen useimmiten tuloksetonta.

Yrittäjän tehdessä kannattamatonta yritystoimintaa tulee siitä yrittäjälle tappiota, jonka voi kirjanpidossa vähentää veroista. Kun työttömyysyrittäjä tekee tällaista kannattamatonta työnhaku- yritystoimintaa, niin voisiko hän hakea kirjanpidossaan tappioihinsa myös verovähennystä?

Kirjoittaja on puolueosaston puheenjohtaja Mustasaaresta.