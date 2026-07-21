Kotimaa
21.7.2026 05:35 ・ Päivitetty: 21.7.2026 05:35
Työttömyyden kasvu hidastui – syynä voi olla kohtuullinen kesätyötilanne
Työttömien määrän kasvu hidastui kesäkuussa, käy ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta.
15-74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku pysyi reilussa kymmenessä prosentissa, mikä mukailee aiempien kuukausien lukemia. Työttömiä oli noin 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa.
Niin ikään 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku pysytteli kesäkuussa edeltävien kuukausien tapaan noin 75 prosentissa.
Työllisyys kasvoi huomattavasti 15-24-vuotiailla, mikä voi viitata kohtuulliseen kesätyötilanteeseen, tiedotteessa arvioidaan.
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