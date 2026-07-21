Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

21.7.2026 05:35 ・ Päivitetty: 21.7.2026 05:35

Työttömyyden kasvu hidastui – syynä voi olla kohtuullinen kesätyötilanne

iStock

Työttömien määrän kasvu hidastui kesäkuussa, käy ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta.

15-74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku pysyi reilussa kymmenessä prosentissa, mikä mukailee aiempien kuukausien lukemia. Työttömiä oli noin 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Niin ikään 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku pysytteli kesäkuussa edeltävien kuukausien tapaan noin 75 prosentissa.

Työllisyys kasvoi huomattavasti 15-24-vuotiailla, mikä voi viitata kohtuulliseen kesätyötilanteeseen, tiedotteessa arvioidaan.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Politiikka
20.7.2026
Orpo ei ole huolissaan: ”Tässä ei ole tehty mitään väärää”
Lue lisää

Eeva Lennon

Ulkomaat
20.7.2026
Eeva Lennonin analyysi: Tätä kaikkea britit Andy Burnhamilta odottavat – ja pelkäävätkin
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
17.7.2026
Arvio: Lapualaisoopperan kummitus repii farssia nuorten teatterilaisten angstikimarasta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU