”Työtunneissa Suomi on joukon mallioppilas” – JHL:n muistiosta ja vertailusta selviää muutakin mielenkiintoista

Ammattiliitto JHL:n Pohjoismaiselle tielle -muistio esittelee pohjoismaiden työmarkkinamalleja ja niistä saatuja kokemuksia. Liitto on myös koonnut kattavan vertailun julkisen sektorin talousluvuista Pohjoismaissa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Työehtojen kiristäminen ja työntekijöiden oikeuksien polkeminen eivät paranna Suomen asemaa Pohjoismaisessa vertailussa, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL toteaa tiedotteessa.

– Pohjoismaat ja niiden työmarkkinat ovat moninaisia, ja esimerkiksi työtunneissa työntekijää kohden Suomi on joukon mallioppilas. Suomi erottuu Pohjoismaiden joukosta heikommassa väestöllisessä huoltosuhteessa ja pienessä nettomaahanmuutossa.

Suomen hallitus väittää JHL:n mukaan ohjaavansa Suomea kohti pohjoismaista työmarkkinamallia. Tosiasiassa hallitus on poiminut muista maista yksittäisiä heikennyksiä, ja jättänyt työntekijöiden turvaa vahvistavat muutokset täysin unohduksiin, liitto arvioi.

– Norjassa alipalkkaus on kriminalisoitu tekemällä siitä palkkarikos. Ruotsissa työntekijöillä on työehtojen tulkintaoikeus ja Tanskassa työttömyysturva on huomattavasti parempi kuin meillä, erityisasiantuntija Samuli Sinisalo toteaa tiedotteessa.

POHJOISMAISELLE tielle -muistion mukaan Pohjoismaiden työmarkkinamalleissa on paljon samankaltaisuutta. Kaikille yhteistä on korkea järjestäytymisaste ja työmarkkinasopimusten kattavuus. Kaikissa maissa on pyritty löytämään tasapaino työmarkkinoiden joustavuuden ja turvan välille. Suomessa tätä tasapainoa ollaan nyt horjuttamassa heikentämällä sekä työsuhteen turvaa että sosiaaliturvaa samaan aikaan, JHL kritisoi.

– Heikkenevään taloussuhdanteeseen ajoittuva leikkauspolitiikka voi saada aikaan pitkäaikaista vahinkoa ihmisille ja kansantaloudelle. Tämän kanssa pitäisi olla varovainen ja tehdä perusteelliset vaikutusarviot uudistusten kokonaisuudesta, Sinisalo sanoo.

JULKISEN sektorin talouslukujen vertailusta selviää, että Suomessa julkisella sektorilla työskentelee huomattavasti pienempi osa työntekijöistä kuin muissa Pohjoismaissa. Suomen osuus, 25-26 prosenttia, on Pohjoismaiden alhaisin. Ruotsin luku, 32-33 prosenttia, on Pohjoismaiden suurin Jopa noin kolmannes työntekijöistä työskentelee julkisella sektorilla.

Myöskään Suomen työllisyystilanne ei vertailussa näytä niin synkältä kuin usein annetaan ymmärtää.

– Suomessa työllisyysaste on noussut kuluvalla vuosikymmenellä tuntuvasti. Olemme vielä vähän jäljessä muista Pohjoismaista, mutta työntekijät tekevät työtunteja Suomessa koko ajan muita enemmän.

OECD:N mukaan muissa Pohjoismaissa tehdään 1 400- 450 tuntia töitä vuodessa per työntekijä. Suomessa työntekijät tekevät 1 500 tuntia, eli reilun viikon vuodessa enemmän tunteja.

Tulevina vuosina suuri ongelma on, miten ikääntyvä väestö hoidetaan, JHL arvioi. Väestörakenteen kehitys Suomessa on Pohjoismaiden heikoin ja nettomaahanmuutto historiallisesti vähäistä, vaikka tarve olisi suurin.

– Suomessa tarvitaan väistämättä lisää työperäistä maahanmuuttoa, koska väestö ikääntyy. Työperäisen maahanmuuton prosessit on saatava kuntoon.

JHL on esittänyt yhdeksi ratkaisuksi työelämäpassia, joka olisi kaikille työmarkkinoille tuleville suunnattu kattava ja velvoittava osaamiskokonaisuus työmarkkinoiden pelisäännöistä ja esimerkiksi työntekijän oikeuksista.