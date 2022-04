Työväenliike uudessa geopoliittisessa ympäristössä

Pohjoismaita eivät yhdistä vain kulttuurilliset, kielelliset ja poliittiset siteet, vaan myös arvopohja, jonka varaan on rakennettu pohjoismaiset valtiot. Tärkein näistä arvoista on luottamus. Luottamus ihmisten välillä, luottamus instituutioiden välillä, ja olennaisena, luottamus instituutioihin. Useita kirjoittajia

Suuren luottamuksen varassa valtiot pystyvät tarjoamaan korkealaatuisia palveluja kansalaisilleen. Luottamuksen ansiosta pohjoismainen hyvinvointivaltio voi keskittyä sen ensisijaiseen tehtävään: auttamaan kaikkia sen asukkaita saavuttamaan täyden potentiaalinsa. Tämä on niin sanotun pohjoismaisen mallin ydin. Se rakentuu yhteiskuntamme läpäisevälle luottamukselle.

Työväenliike on aina ollut kansainvälinen, ja se on sitä yhä. Se edustaa tavallisen miehen ja naisen etuja. Sen periaatteet on tarkoitettu kaikille, jotka näkevät itsensä työntekijöinä. Toisin kuin jotkut työväenliikkeen poliittisista vastustajista, se ei sulje ketään ulos kansalaisuuden, tulotason tai etnisyyden perusteella. Työväenliike voidaan nähdä yhteisönä, jossa valtionrajat ylittävä keskustelu ja yhteistyö ovat kukoistaneet reilusti yli sadan vuoden ajan.

Globaalisti tunnustettu pohjoismainen malli on vain yksi esimerkki siitä, mitä rajat ylittävällä työväenliikkeen yhteistyöllä voidaan saavuttaa. Kansainvälisen poliittisen yhteistyön ja ajatustenvaihdon arvoa ja mahdollisuuksia ei tulisi aliarvioida, etenkään poliittisen kentän vasemmalla puoliskolla.

Työväenliikkeellä on erityinen vastuu edustaa tavallisen ihmisen ääntä.

Tällä hetkellä diplomatia hallitsee pohjoismaista yhteydenpitoa ja yhteistyötä. Vaikka Pohjoismaiden väliset diplomaattiset suhteet ovat rakentavat, suhteiden pitäisi ulottua muodollisuuksia, harmaita pukuja ja taustalla näkyviä kauniisti laskostettuja lippuja syvemmälle tasolle. Työväenliikkeellä on erityinen vastuu edustaa tavallisen ihmisen ääntä.

Tämä vastuu on pidettävä mielessä, eikä hyväksyä tilannetta, jossa lehdistön edessä puhuvat diplomaatit hallitsevat mielikuvia pohjoismaisten kansojen välisistä suhteista. Ajatusten vaihto ja jalostuminen tapahtuvat päivittäisissä kohtaamisissa tavallisten ihmisten välillä. Näiden kohtaamisten edistämistä on jatkettava Pohjoismaissa ja muualla maailmassa; puolueiden, ammattiliittojen, ajatuspajojen ja muun kansalaisyhteiskunnan toimesta.

On selvää, että geopoliittiset olosuhteet ovat rajussa muutoksessa. Pieninä kansakuntina Pohjoismaat ymmärtävät, mitä haavoittuvuuksia suurvaltakilpailu ja konfliktit luovat. Kansainvälinen vakaus, ennustettavuus ja sääntöihin perustuva kansainvälinen järjestelmä ovat äärimmäisen tärkeitä Pohjoismaille.

Viimeisen vuosikymmenen aikana epävakautta on esiintynyt sekä idässä että lännessä. Suurvallat taistelevat alistaakseen pienempiä kansoja ja merkittävien kumppanien sitoutumiseen ei voi enää täysin luottaa. Näissä olosuhteissa on entistä tärkeämpää, että Pohjoismaat pystyvät luottamaan toisiinsa.

Huolimatta yksittäisten maiden pienestä koosta, Pohjoismaat yhdessä ovat ylisuorittajia. Pohjoismaiden yhdistetty väkiluku on noin 26 miljoonaa, eli yhtä suuri kuin maailman 55. väkirikkain maa. Tästä huolimatta Pohjoismaiden taloudet ovat yhdessä samankokoisia kuin maailman 12. suurin kansantalous, eli suunnilleen Espanjan tai (pakotteita edeltävän) Venäjän kokoluokkaa.

Lisäksi Pohjoismailla on kokoaan enemmän vaikutusvaltaa YK:n ja EU:n kaltaisissa kansainvälisissä järjestöissä. Edellä mainittu ei ole argumentti Pohjolan yhdistämiseksi yhtenäiseen liittovaltioon, vaan muistutus siitä potentiaalista, joka pohjoismaisella yhteistyöllä voi olla kansainvälisessä politiikassa.

Sota myllää jälleen Euroopan geopoliittista ympäristöä uusiksi. Työväenliikkeen tulee vetää johtopäätöksensä tapahtumista ja valmistautua uuteen kansainvälisten jännitteiden sävyttämään aikakauteen. Uudessa tilanteessa työväenliikkeen tulee perustaa toimintansa internationalismin varaan. Lisäksi tulee käyttää täysimittaisesti hyödyksi Pohjoismaiden välillä vallitseva luottamus.

Ensiksi on vältettävä sisäänpäin kääntymistä. Sen sijaan valtionrajat ylittävä työväenliikkeen yhteistyö on herätettävä henkiin, sekä liikkeen että Pohjoismaiden vahvistamiseksi.

Toiseksi on sitouduttava vakaasti Pohjoismaiseen yhteistyöhön, sekä Pohjoismaiden välillä että laajemmalla kansainvälisellä näyttämöllä, riippumatta niistä erilaisista ja mahdollisesti muuttuvista liittokunnista joihin maamme ovat sitoutuneet.

Viime kädessä on pidettävä yllä ajatusta maailmasta, joka rakentuu solidaarisuuden, sääntöjen ja kansakuntien välisen luottamuksen varaan. Sillä vaihtoehto on paljon huonompi.

Lars Andersen

Arbeiderbevegelsens Erhvervsråd

Mikko Lievonen

Kalevi Sorsa -säätiö

Björn Lindh

Olof Palme International Centre

Asbjørn Sonne Nørgaard

Cevea

Lisa Pelling

Arenagruppen

Trygve Svensson

Tankesmien Agenda