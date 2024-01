Työväenmuseo Werstaan kävijäennätys parani viime vuonna roimasti

Päättynyt vuosi oli myös Werstaan 30. juhlavuosi.

Työväenmuseo Werstaalla kävi viime vuonna ennätykselliset 72 816 museovierasta. Edellinen ennätys ylittyi runsaalla 20 000 kävijällä. Ennen koronaa Finlaysonin historiallisella tehdasalueella toimivassa museossa kävi 51 244 museovierasta (2019). Werstaalle on yleisöllä vapaa pääsy.

– Kävijäennätys ei valitettavasti johtunut vain onnistuneista näyttelyistä ja suomalaisesta museobuumista. Werstaan kävijäluvuissa näkyy, miten perheillä on nyt rahasta tiukkaa ja kaikki kallistuu. Tällaisina aikoina tarvitaan maksuttomia kulttuuripalveluita, arvioi museonjohtaja Kalle Kallio.

Pääsymaksuista luopuminen vuonna 2011 teki Työväenmuseo Werstaasta näyttelyalaltaan suurimman vapaan pääsyn museon Suomessa. Museon toiminta-ajatus ”reilusti historiaa” korostaakin pääsymaksuttomuuden merkitystä. Kulttuuripalveluiden tarjoaminen yhdenvertaisesti kaikille ei olisi muuten mahdollista.

WERSTAALLA ON parhaillaan esillä on viisi näyttelyä. Yhteisvoimin on museon uusi päänäyttely, joka kertoo yhteiskuntamme rakentamisesta. Teollisuusmuseossa esitellään tamperelaisen teollisuuden kaksisataavuotista taivalta ja Höyrykonemuseossa voi ihailla Suomen suurinta tehdashöyrykonetta alkuperäisellä paikallaan.

Marraskuussa avattu tuorein vaihtuva näyttely koostuu dokumentaarisen valokuvauksen klassikon Dorothea Langen kuvista Yhdysvaltojen 1930-luvun lamasta. Lisäksi esillä on palkkatyön kyseenalaistava Eurooppa kieltäytyy työstä -taidenäyttely sekä vaasalaisista puuvillatehtaalaisista kertova Yhteisvoimin Präntööllä.

Museo avasi ovensa Tampereen Finlaysonin alueella ensimmäisen kerran marraskuussa 1993. Werstas on siitä lähtien tallentanut suomalaista työelämää ja sosiaalihistoriaa. Valtakunnallisena vastuumuseona Werstaan kokoelmissa on aineistoa koko maasta: museoesineitä on 60 000 ja vanhoja valokuvia 380 000.