Työväenpuolueen Starmer hehkutti: ”Wandsworth! Westminster! Tämä tulos on uskomaton”

Tämä oli tilanne perjantai-iltana Suomen aikaa, kun noin kaksi kolmannesta Englannin valtuustoista oli julkistanut tuloksensa.

Työväenpuolue oli Keir Starmerin johdolla voittamassa pääkaupungissa useilla konservatiivien pitkään hallitsemilla alueilla. Puolue on saamassa voiton muun muassa entisen pääministerin Margaret Thatcherin ”lempivaltuustossa” Wandsworthissa sekä Barnetissa ja Westminsterissä, joissa konservatiivit ovat olleet johdossa vuosikymmeniä.

Starmer kuvaili vaalivoittoa tuoreeltaan ”suureksi käännekohdaksi”.

- Kun on kyse Lontoosta, on hankala uskoa, että päästämme näitä nimiä suustamme. Wandsworth! He ovat vuosia sanoneet, ettemme koskaan saa Wandsworthia heiltä. Olemme juuri tehneet sen! Westminster! Tämä tulos on uskomaton, Starmer hehkutti puhuessaan kannattajilleen Barnetissa.