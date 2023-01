Työvoimapulaongelmissa peili on työnantajan paras työkalu

Olen saanut viime aikoina kiertää paljon isoja työllistäjiä alueellamme. Työvoimapula on teema, joka nousee jatkuvasti keskusteluissa esille. Osaajia kaivataan ja pula on kova. Tiina Isotalus Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Kokkola

Viime vuosien ongelma on ollut, että työvoimapula on kroonistunut teollisuuden lisäksi myös julkisella puolella. Hoitajapula, varhaiskasvattajapula ja lääkäripula haittaavat peruspalveluiden järjestämistä. Teollisia työpaikkoja Pohjanmaan alueelle on tulossa yhteensä miljardiluokan investointien myötä tuhansia seuraavan vuosikymmenen aikana. Mistä tekijät löytyvät? Hätä työnantajilla on aito ja apuun pyydetään kuntia ja alueita sekä oppilaitoksia.

Olen luvannut, että näissä yhteyksissä otan aina esille, mitä työnantajat itse ovat tehneet työvoimapulan taltuttamiseksi. Ovatko työnantajat itse tehneet toimia, jotta olisivat houkutteleva ja vastaanottava työpaikka myös naisille ja ihmisille eri kieli- ja kulttuuritaustoista? Ovatko työpaikan ovet auki myös ihmisille, jotka ovat työkykyisiä, mutta eivät ehkä kykene sataprosenttiseen työaikaan?

Meillä on vähän naiivikin ajatus siitä, että ulkomaisia työntekijöitä olisi jonoksi asti tulossa Suomeen ja Pohjanmaalle. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan osaajia niin hoito- kuin teknisillekin aloille pitää aidosti houkutella. Suomi on kylmä ja henkiseltä ilmapiiriltään vaikea maa tulijoille. Tervetulleeksi toivottaminen vaatii paljon työelämältä ja alueilta; kielivaatimuksien uudelleen arviointia, kykyä ottaa ihmisiä muualta vastaan sekä palveluita ja asumista, jotka houkuttelevat alueelle.

Kilpailu kansainvälisistä osaajista on kovaa.

SUOMEN kansainvälisimmän kaupungin Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen oli vieraanani Pohjanmaalla. Viljanen kertoi hienosti, että Vantaalle ei muuta ”työvoimaa” vaan ihmisiä. Ihmisiä tarpeineen ja toiveineen, haasteineen ja unelmineen.

Vantaan oppi oli myös, että koko kylä kotouttaa. Ei voida odottaa, että maahan muuttanut ihminen käy yksin asunnossaan kotoutumassa. Kotiutuminen on prosessi, joka kestää vuosia eikä onnistu jos tukena ei ole opiskelut, työyhteisö ja kunta sekä kaikki ympärillä olevat ihmiset.

Palkkataso on iso asia. Jo nyt tiedetään, että Ruotsin Länsi-Pohjan isot investoinnit on suunniteltu pyörivän suomalaisella työvoimalla. Järkyttävä ajatus, kun meillä ei omiinkaan hankkeisiin väki riitä – samalla tiedossa on, että voivat kilpailla palkalla. Meillä on kova palkkamaltti ollut yleinen hokema jo vuosikaudet. Työvoimapulan edessä tästä ei oikein pääse yli eikä ympäri.

Kilpailu kansainvälisistä osaajista on kovaa. Koko Eurooppa vanhenee – samoin kuin Suomi. Työvoima lisääntyy Suomessa vain kansainvälisen, työperäisen muuttoliikkeen vaikutuksesta. Samalla vaaditaan myös suomalaisen perhepolitiikan perusteellista uudelleenajattelua, mutta nykyiset investoinnit ja palvelut toteutetaan vain avaamalla ovet tulijoille ja kilpailemassa ja markkinoimalla Suomea työvoimalle.

Tällä hetkellä emme ole oikein edes kilpailussa mukana. Vetovoiman ja houkuttelevuuden rakentaminen vaatii itsetutkiskelua niin alueilta kuin työnantajilta.

Kirjoittaja on kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (sd.) Kokkolasta.