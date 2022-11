”Tytöillä ja naisilla on oltava oikeus unelmoida urasta ammattiurheilussa” – Paatero patistaa edistämään urheilun tasa-arvoa

Urheilun tasa-arvon kehittämiseksi vaaditaan Suomessa vielä merkittäviä ponnisteluja, kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) katsoo. Paateron mukaan tasa-arvotekoja tarvitaan niin lajiliitoilta, seuroilta, medialta, sponsoreilta kuin poliittisilta päättäjiltäkin. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hän muistuttaa Ylen vuonna 2017 tekemään selvitykseen viitaten, että naisen euro huippu-urheilussa on ”vaivaiset kolme senttiä”.

– On selvää, että Suomi on tasa-arvossa monessa suhteessa mallimaa, mutta urheilun osalta mahdollisuudet ovat valitettavan kaukana tasa-arvosta. Urheilu on jäänyt kehityksestä pahasti jälkeen, Paatero toteaa tiedotteessa.

Paatero huomauttaa, että toisaalta harrastusmahdollisuuksien tukemisessa ja asenteissa on tapahtunut myönteistä kehitystä. Naisurheilun asemaa on kuitenkin Paateron mukaan tuettava entistäkin määrätietoisemmin. Käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi lisäämällä naisten edustusta lajiliittojen toiminnanjohtajina ja päättäjinä. Paatero toteaa, että myös naisurheilun medianäkyvyydellä on valtava merkitys yleiselle kiinnostukselle naislajeja kohtaan.

– Tämä on yhteiskunnan kaikkien toimijoiden yhteinen asia. Liikunta ja urheilu kulkevat tiivisti osana yhteiskuntaamme, arkeamme, hyvinvointiamme ja lainsäädäntöämme. Siksi on kyettävä käymään avointa keskustelua myös tasa-arvon tilasta urheilussa, aivan kuten vaadimme tasa-arvoa koko yhteiskunnassamme, Paatero perustelee.

– Tytöillä ja naisilla on oltava oikeus unelmoida urasta ammattiurheilussa ja tulla palkallaan toimeen samoin kuin miesurheilun puolella. 2020-luvun Suomessa meidän on yhä muistutettava itseämme siitä, että mahdollisuus unelmien toteuttamiseksi vaatii tasa-arvoa kaikilla yhteiskunnan alueilla, hän linjaa.

Paatero puhui aiheesta viikonloppuna naisten koripallon 70-vuotisjuhlaseminaarissa.