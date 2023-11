Tytti Tuppurainen: Hahmottaako hallitus itsekään tekojensa yhteisvaikutuksia?

Eduskunnassa keskustellaan tänään oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteista. SDP esitteli omansa eilen medialle ja tänään sen esitteli eduskunnalle eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. DEMOKRAATTI Demokraatti

Näin Tuppurainen tiivisti SDP:n vaihtoehdon.

– Meidän vaihtoehtomme rakentuu seuraavalle pohjalle: Me vahvistamme valtiontaloutta. Me teemme sen oikeudenmukaisesti. Meillä on matalampi verotus palkansaajille ja eläkkeensaajille. Me rakennamme luottamusta.

Tuppurainen pohti samalla, hahmottaako hallitus itsekään tekojensa yhteisvaikutuksia.

– Hallitus on asettunut työnantajan asemaan ja katsoo työelämäkysymyksiä ainoastaan Etelärannan suunnasta. Ei yksinhuoltajaäidin, jonka perheen toimeentulo on hallituksen päätösten vuoksi vaakalaudalla. Ei osatyökykyisen nuoren, joka kyllä haluaa tehdä töitä, mutta jonka on jatkossa entistä vaikeampi olla osa työelämää.

SDP esittää uusia menosäästöjä 715 miljoonalla eurolla mutta hyväksyy joitain hallituksenkin säästötoimia, noin 250 miljoonan edestä.

– Toisin kuin hallitus, me käytämme talouden koko keinovalikoimaa, myös verotoimia, kuten suuri joukko talouden asiantuntijoita suosittaa. Teemme sen taloutta uudistavasti ja oikeudenmukaisesti. Vaihtoehdossamme pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja eläkkeensaajien verotus laskee ja työmatkavähennys säilyy. Vaihtoehdossamme otetaan ensi vuonna 430 miljoonaa vähemmän velkaa kuin hallituksen.

Tuppuraisen mukaan SDP on rakentanut vaihtoehtonsa ilmastotavoitteista ja kasvusta tinkimättä.

– Valtiontalouden tasapainotuksemme on samaa luokkaa hallituksen kanssa, mutta me emme laita jo entisestään arjessaan kovilla olevia kantamaan raskainta kuormaa. Vastakkainasettelun sijaan me haluamme rakentaa luottamusta, niin ihmisten arjessa kuin työmarkkinapöydissä.

Tuppurainen alleviivasi, että luottamusta rakentavassa politiikassa ketään ei jätetä.

– Kun taakka jaetaan tasaisemmin ei keneltäkään kysytä kohtuuttomia ja kaikki pidetään mukana.