Tytti Tuppurainen: Oppositioaktivistin kiinniotto ”erittäin järkyttävä”

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) kutsuu oppositioaktivistin kiinniottoa Minskin lentokentällä ”erittäin järkyttäväksi”. Tuppurainen on jakanut Twitter-tilillään BBC:n uutisen aiheesta ja kirjoittaa englanniksi, että tapaus on välittömästi tutkittava perusteellisesti ja kaikille matkustajille on taattava turvallinen matka määränpäähänsä.