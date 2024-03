Tytti Tuppurainen: Puheenjohtaja Lindtmanin aloite EU:n puolustusyhteistyöstä on otettava Suomen tavoitteeksi

Euroopan puolustus on Suomen asia. Sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen toteaa, että SDP:n puoluejohtaja Antti Lindtmanin aloite Suomen päättäväiseksi toimintalinjaksi on perusteltu ja oikea-aikainen.

Suomi on korostanut turvallisuutta tärkeänä osana omaa EU-politiikkaansa. Suomi on katsonut saavansa turvaa ja samalla tehnyt vähintään oman osansa Euroopan yhteisen turvallisuuden puolesta.

Puheenjohtaja Lindtmanin aloitteen mukaisesti Euroopan komissioon tarvitaan puolustuskomissaarin salkku, neuvostoon puolustusministerien kokoonpano ja parlamenttiin puolustusvaliokunta. EU:n jäsenmaiden on lisättävä puolustuksen voimavaroja ja samalla huolehdittava, että lisävarat käytetään tehokkaasti ja yhdessä määriteltyjen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Satojen miljardien eurojen käytössä ei ole varaa tuhlata päällekkäisiin hankintoihin ja samalla laiminlyödä todelliset tarpeet.

Euroopan unionin puolustusyhteistyö ei ole vaihtoehto Natolle, vaan osa euroatlanttista turvallisuusyhteisöä. Sillä pitää vahvistaa sidettä Yhdysvaltoihin, Iso-Britanniaan ja muihin unioniin kuulumattomiin Nato-maihin. Tuppurainen muistuttaa pitkäaikaisesta vaatimuksesta Euroopan paremmasta puolustuskyvystä, jota päättäväinen EU-yhteistyö tukisi.

Tuppuraisen mukaan Suomi on ollut yhteistyön malli EU:ssa ja on sitä Natossa. Puolustusasioissa meillä on paitsi paljon tavoitteita myös paljon annettavaa. Puolustusasiain komissaarin tehtävän perustaminen ja sen tehtävän tavoittelu ovat Suomen etu. Ja Suomen etu on Euroopan etu.