Tytti Tuppurainen: ”Viranomaisten on oltava tarkkana, jotta pakolaiset eivät joutuisi hyväksikäytön tai rikollisuuden uhreiksi#

Ukrainan sota on aiheuttanut suurimman Euroopan sisäisen pakolaisliikkeen sitten toisen maailmansodan. Jo noin 3,8 miljoonaa ukrainalaista on joutunut jättämään kotimaansa ja pakenemaan muualle Eurooppaan.

”Suurin osa Ukrainasta paenneista on naisia ja lapsia. He ovat joutuneet pakenemaan vaarallisissa olosuhteissa ja ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa. Suomen ja EU:n on tehtävä kaikkensa suojellakseen heitä”, Demarinaisten hallituksen jäsen Tiia Häyry painottaa tiedotteessa.

Ukrainan sota on nostanut kansainvälisesti suuren halun auttaa. Demarinaisten mukaan on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota myös siihen, että Ukrainan kriisiä hyödynnetään laajasti myös vääriin tarkoituksiin. Järjestäytynyt rikollisuus, ihmiskauppa ja epämääräiset avuntarjoajat raja-alueilla ja meillä Suomessa vaikeuttavat auttamistyötä ja asettavat sotaa pakenevat vaaraan.

Järjestö sanoo, että viime viikkoina on kuulunut myös todella huolestuttavia uutisia siitä, miten esimerkiksi vastaanottokeskuksiin on tullut tiedusteluja miehiltä, jotka ovat etsineet yksityismajoitusta kaipaavia naisia. Lisäksi sosiaalisen median kautta työtä etsiville ukrainalaisille on tehty valheellisia työtarjouksia.