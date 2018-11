Tyttöjen sukuelimiä silvotaan joululomien aikana – ”Vanhemmat tekevät raadollisia valintoja tytön avioliittokelpoisuuden takaamiseksi”

Joululoma on sukuelinten silpomista harjoittavissa yhteisöissä sesonkiaikaa tyttöjen ympärileikkauksille, muistuttaa kehitysjärjestö Solidaarisuus.

Solidaarisuuden mukaan maailmassa elää arvioiden mukaan yli 200 miljoonaa tyttöä ja naista, joiden sukuelimet on silvottu. Yle uutisoi hiljattain silpomisvaarassa olevista Suomessa asuvista tytöistä. Riskinä nähdään tyttöjen lähettäminen toimenpidettä varten ulkomaille.

Solidaarisuus-järjestö pyrkii vaikuttamaan silpomisperinteen juurisyihin Itä-Afrikassa. Lounais-Keniassa kristityn kisii-heimon tytöistä lähes jokainen käy läpi ympärileikkauksen lapsena.

”Kisii-yhteisössä silpomisen juurisyy on aikuistumisriitissä, jonka tarkoitus on taata tytön siveys. Vanhemmat tekevät raadollisia valintoja tytön avioliittokelpoisuuden takaamiseksi. He haluavat säästää tytöt pilkalta ja eristämiseltä. Kisii-yhteisössä nimenomaan silpomattomia tyttöjä usein säälitään, ei silvottuja”, kertoo Solidaarisuuden tasa-arvoasiantuntija Maria Väkiparta tiedotteessa.

Köyhissä oloissa tyttären naimisiin pääseminen on elinehto. Tyttöjä ei silvota julmuuden takia vaan siksi, että sen vilpittömästi ajatellaan olevan hyväksi tytöille.

Silpominen kiellettiin Kenian laissa vuonna 2011, mutta se ei ole poistanut silpomisperinnettä kisii-yhteisöstä.

”Vaikka silpomisen yleisyys on laskenut koko maan tasolla Keniassa, maahan on jäänyt alueita, joilla silpominen ei ole vähentynyt lain myötä.”

Suuri osa tyttöjen silpomisista ajoittuu koulujen loma-aikoihin, jolloin tytöllä on aikaa toipua leikkauksesta ennen koulujen alkamista.

Silpomaton-kampanjan Tytöt turvaan -joulukeräys tukee silpomisen vastaista työtä Keniassa. Keräyksen tuotoilla järjestetään leirejä, joille silpomisvaarassa olevat tytöt pääsevät loma-aikana turvaan. Lisäksi koulutetaan vanhempia, terveydenhoitajia ja yhteisön päättäjiä silpomisen haitoista.

Joulukeräys käynnistyy 1.12. ja sen tavoitteena on saada suomalaiset keräämään jouluun mennessä 80 000 euroa tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaiseen työhön.