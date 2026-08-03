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Ulkomaat

3.8.2026 06:23 ・ Päivitetty: 3.8.2026 06:23

Uefa puolustaa jalkapalloa voimatoimin – Infantinoa uhkaavat oikeustoimet

AFP / LEHTIKUVA

Euroopan jalkapalloliitto Uefa uhkaa lajin kansainvälisen kattojärjestön Fifan puheenjohtajaa Gianni Infantinoa oikeustoimilla, Telegraph-lehti kertoi sunnuntaina.

DEMOKRAATTI/STT

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Lehden mukaan Uefa ”harkitsee aktiivisesti oikeustoimia, välimiesmenettelyä ja/tai sääntelyvalituksia”, koska Fifa oli aikeissa myydä osuuden MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Rajun kritiikkivyöryn jälkeen Fifa ilmoitti peruvansa suunnitelmansa.

Telegraphin näkemässä kirjeessä varoitetaan myös tuhoamasta MM-kisojen sijoittajasuunnitelmaan liittyvää aineistoa.

Kirje on lähetetty Infantinon lisäksi muutamalle muulle taholle, kuten Joshua Kushnerille. Kushner on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin veli ja johtaa sijoitusyhtiö Thrive Capitalia, jonka oli määrä olla Fifan hankkeessa mukana.

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