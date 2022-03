Ukraina ja Venäjä palaavat neuvottelupöytään huomenna – YK:n mukaan Ukrainassa on kuollut jo 351 siviiliä

Ukraina ja Venäjä pitävät kolmannen neuvottelukierroksen maanantaina. Asiasta kertoo Ukrainan neuvottelija Facebookissa. Asiasta uutisoi myös uutistoimisto Reuters. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Edellisissä neuvotteluissa maat sopivat humanitaarisen käytävän luomisesta, jolla siviilejä voitaisiin evakuoida. Ukrainan mukaan Venäjä ei ole kuitenkaan kunnioittanut tulitaukoa, eikä humanitaarisia käytäviä ole voitu avata.

Venäjä puolestaan sanoo Ukrainan rikkoneen tulitauon.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto kertoo, että 24. helmikuuta jälkeen Ukrainassa on kuollut 351 siviiliä ja 707 on haavoittunut. Perjantaihin puoleenyöhön mennessä tiedossa oli, että kuolleista 71 on miehiä, 41 naisia. 217 ihmisen sukupuolta ei tiedetä. Lapsia on kuollut yhteensä 22.

Britannian mukaan Venäjä ehdotti tulitaukoa välttääkseen paheksuntaa

Britannia katsoo, että Venäjän aiemmin ehdottama tulitauko Ukrainan Mariupolissa oli todennäköisesti yritys estää kansainvälistä paheksuntaa ja mahdollistaa Venäjälle joukkojensa järjestely uudelleen uutta hyökkäystä varten.

- Syyttämällä Ukrainaa sopimuksen rikkomisesta Venäjä todennäköisesti yrittää siirtää vastuuta pois itseltään kaupungissa tapahtuneista vahingoista siviileille nyt ja tulevaisuudessa, Britannian puolustusministeriö sanoi tiedustelupäivityksessään.

Ukrainan ulkoministeriö kertoi Twitterissä, että Venäjä tulitti ohjuksin ja pommein sekä Mariupolin että Volnovahan kaupunkeja, joten oli mahdotonta avata humanitaarisia käytäviä siviilien turvallisille evakuoinneille sekä ruuan ja lääkkeiden toimituksille.

Mariupolin varapormestari Serhiy Orlov sanoi, että evakuointia on lykätty, sillä Venäjä oli jatkanut sekä Mariupolin että sen ympäristön pommittamista eikä siviilien lähtöä voitu järjestää turvallisesti.

Ukraina haluaa lisää apua ja kovempia sanktioita

Ukraina on lauantaina vaatinut uusia sanktioita Venäjälle. Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kertoo vaatineensa uutta sanktiokierrosta Venäjälle, kun hän keskusteli Yhdysvaltojen ulkoministerin Antony Blinkenin kanssa. Kuleban mukaan heillä oli hedelmällinen keskustelu, ja seuraavat askeleet todennäköisesti pannaan toimeen seuraavien päivien aikana.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puolestaan pyysi Yhdysvalloilta apua lentokieltoalueen perustamisessa Ukrainan ylle, kertoo asiasta perillä oleva lähde CNN:lle. Zelenskyi puhui lauantaina Yhdysvaltojen senaattoreille Zoomin välityksellä.

Presidentti pyysi lisäksi lisää sotilaallista apua Ukrainan joukoille ja kovempia sanktioita Venäjää vastaan, mukaan lukien energiapakotteet.

CNN kertoo, että yhden senaattorin mukaan Zelenskyi puhui myös sen puolesta, että öljyn tuonti Venäjältä kiellettäisiin ja rahansiirrot keskeytettäisiin. Lisäksi presidentti pyysi senaattoreilta lentokoneita ukrainalaisille piloteille.

Zelenskyi kiitti Yhdysvaltoja kaikesta annetusta avusta, mutta hänen mukaansa Ukraina tarvitsee vielä enemmän apua Venäjän hyökkäyksen takia.