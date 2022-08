Ukraina on aloittanut hyökkäyksen etelässä – alueviranomaisen mukaan tavoitteena on Hersonin takaisinvaltaus

Ukraina on aloittanut hyökkäyksen etelässä Venäjän miehitysjoukkoja vastaan usealla suunnalla, maan asevoimien tiedottaja Natalia Humeniuk kertoi iltapäivällä tiedotustilaisuudessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Humeniuk pyysi siviilejä pysymään suojassa ja sanoi, että tilanne on jatkuvassa muutoksessa. Humeniuk myös muistutti, että hiljaisuus on tärkeää missä tahansa sotilasoperaatiossa ja operaatioista ei pitäisi puhua, ennen kuin ne on suoritettu.

Hersonin alueviranomainen Serhi Khlan sanoi ukrainalaiselle tv-kanavalle hyökkäyksen keskittyvän ainakin Hersonin kaupungin takaisin valtaamiseen.

Khlanin mukaan Ukrainan tykistö on iskenyt voimakkaasti tämän päivän aikana venäläisasemiin koko Hersonin alueella.

Sodantutkimuksen insituutti ISW kertoi eilen Venäjän aikovan todennäköisesti siirtää osia uudesta vapaaehtoispataljoonien muodostamasta kolmannesta armeijaryhmästä Hersoniin.

UKRAINA ON myös elokuun aikana iskenyt tykistötulella Dnipro-joen ylittäviin siltoihin häiritäkseen Venäjän armeijan huoltoa.

Kohteena on ollut esimerkiksi yli kilometrin pituinen Hersonissa sijaitseva Antoniskyi-silta, jonka korvaamiseksi Venäjän armeija on pyrkinyt rakentamaan ponttoonisiltoja ja käyttämään lauttoja.

Venäjä hallitsee Hersonin kaupungissa ja Ukrainan eteläosissa Dnipron molempia rantoja.

Ukrainan sota on kesän aikana jämähtänyt paikalleen. Kumpikaan osapuoli ei ole pystynyt valtaamaan laajoja alueita kevään jälkeen.

Venäläiset valtasivat eteläisen Ukrainan tärkeän kaupungin Hersonin maaliskuun alussa. Se oli ensimmäinen Venäjän valtaama suurempi kaupunki sen jälkeen, kun maa hyökkäsi Ukrainaan helmikuun lopussa. Ukrainalaisviranomaiset sanoivat heinäkuun lopussa, että Herson vallataan takaisin syyskuuhun mennessä.

Tuukka Tervonen