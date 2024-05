Ukraina saamassa F-16-hävittäjiä todennäköisesti kesällä

Ukrainan pääministerin Denys Shmyhalin mukaan valtio on saamassa F-16-hävittäjiä todennäköisesti kesällä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC:n venäjänkielinen palvelu.

Shmyhal kertoi asiasta sen jälkeen, kun hän oli osallistunut Tshekin pääkaupungissa Prahassa järjestettyyn tapaamiseen, jossa olivat mukana muun muassa Puola, Latvia ja Tanska.

Samassa yhteydessä pääministeri kertoi, että Ukraina tarvitsee ainakin seitsemän uutta Patriot-ilmatorjuntajärjestelmää torjuakseen Venäjän ilmahyökkäyksiä.

Ukrainan onnistunut puolustustaistelu estää Shmyhalin mukaan sodan leviämisen mantereen tai koko maailman laajuiseksi.

- On erittäin tärkeää, että Euroopassa on tällä hetkellä johtajia, jotka ovat täysin tietoisia tästä. Ja heidän ei pidä pelkästään ymmärtää tämä, mutta myös toimia. He ovat ottamassa tarvittavia askelia Ukrainan voiton takaamiseksi.