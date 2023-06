Ukraina sanoo vastahyökkäyksensä etenevän liki kaikilla suunnilla maan eteläosassa

– Liki kaikilla niillä sektoreilla, joissa yksikkömme hyökkäävät etelässä ne ovat saavuttaneet taktista menestystä. Joukot etenevät vähitellen. Tällä hetkellä ne ovat edenneet noin kaksi kilometriä joka suunnassa, Maljar sanoi brittilehti Guardianin mukaan.

Venäjä ei ole myöntänyt Ukrainan joukkojen edenneen, vaan on sanonut aiheuttaneensa hyökkääville joukoille raskaita tappioita kuluneen vuorokauden aikana.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ylisti joukkojen saavutuksia.

– Jokainen sotilas, jokainen uusi askel jonka otamme, jokainen metri maata, joka on vapautettu vihollisen vallasta, on äärimmäisen tärkeä, Zelenskyi sanoi.

VENÄJÄ on lisännyt taisteluhelikopteriensa määrää Etelä-Ukrainassa sen jälkeen kun Ukraina aloitti vastahyökkäyksensä, kertoo puolestaan Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedusteluraportissaan.

Puolustusministeriön kuvamateriaalista selviää, että Berdjanskin lentokentälle satakunta kilometriä etulinjasta on tuotu yli kaksikymmentä taisteluhelikopteria lisää.

Helikopterien myötä Venäjä on todennäköisesti saanut tilapäisen etulyöntiaseman Etelä-Ukrainassa, koska helikoptereilla on käytössään maakohteita vastaan soveltuvia pitkän kantaman ohjuksia.

Puolustusministeriön mukaan toimet ja vastatoimet taistelukentällä johtavat kuitenkin siihen, että kilpailu etulyöntiasemasta on jatkuvaa.

