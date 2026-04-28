Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

28.4.2026 12:48 ・ Päivitetty: 28.4.2026 12:48

Ukraina syyttää: Israel päästi Venäjän varastaman viljakuljetuksen satamaansa

AFP / LEHTIKUVA
Israelin ulkoministerin Gideon Saarin mukaan Ukrainan väitteille ole toistaiseksi esitetty todisteita.

Ukraina syyttää Israelia Venäjän varastaman viljakuljetuksen päästämisestä israelilaissatamaan. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan viljaa kuljettanut alus oli saapunut israelilaiseen satamaan ja valmistautui purkamaan lastinsa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

- Tämä ei ole laillista liiketoimintaa. Israelin viranomaiset eivät voi olla tietämättömiä siitä, mitkä laivat saapuvat maan satamiin ja mitä lastia ne kuljettavat, Zelenskyi kirjoitti viestipalvelu X:ssä tiistaina.

Zelenskyin mukaan kyseessä ei ollut ensimmäinen varastettua ukrainalaisviljaa kuljettava Venäjän alus, jonka Israel on päästänyt satamaansa. Zelenskyi lisäsi, että Ukraina valmistelee pakotteita sellaisia ihmisiä ja yhteisöjä vastaan, jotka ovat osallistuneet ukrainalaisen viljan ostamiseen.

Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha sanoi maanantaina X:ssä Ukrainan aikovan kutsua Israelin suurlähettilään puhutteluun.

- Ystävällismieliset Ukrainan ja Israelin väliset suhteet voisivat potentiaalisesti hyödyttää molempia maita. Venäjän laittoman, varastetulla ukrainalaisviljalla käymän kaupan ei tule horjuttaa suhteita, Sybiha kirjoitti.

ISRAELIN ulkoministeri Gideon Saar vastasi Sybihalle maanantaina, ettei Ukrainan väitteille ole toistaiseksi esitetty todisteita.

- Diplomaattisia suhteita erityisesti ystävällisten valtioiden välillä ei hoideta Twitterissä tai mediassa. Syytökset eivät ole todisteita, Saar sanoi.

Venäjä on sanonut, ettei halua kommentoida asiaa eikä tulla vedetyksi selkkaukseen mukaan.

Ukraina on toistuvasti syyttänyt Venäjää maataloustuotteiden laittomasta viennistä Venäjän miehittämiltä, Ukrainalle kuuluvilta alueilta. Venäläiset pitävät tällä hetkellä hallussaan noin viidesosaa Ukrainasta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU