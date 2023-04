Ukraina: ”Tämä oli valmistelua täysimittaista hyökkäystä varten” – polttoainevarasto roihusi Krimillä

Ukrainan asevoimien mukaan polttoainevaraston eilinen tulipalo Krimin niemimaalla oli osa Ukrainan vastahyökkäyksen valmisteluja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta kertovat ukrainalaislehdet Kyiv Independent ja Ukrainska Pravda.

- Tämä on valmistelua kaikkien odottamaa täysimittaista hyökkäystä varten, asevoimien eteläisen armeijakunnan tiedottaja Natalia Humeniuk sanoi.

Sevastopolissa Krimillä oli lauantaina tulessa noin tuhannen neliömetrin suuruinen alue. Krimin miehityshallintoon kuuluva Sevastopolin kuvernööri Mihail Razvozhajev sanoi palon aiheutuneen lennokki-iskusta. Kuvernöörin mukaan palo saatiin sammutettua ilman henkilövahinkoja.

Ukrainan on odotettu lähiaikoina aloittavan vastahyökkäyksen, jossa se pyrkisi valtaamaan takaisin Venäjän hallinnassa olevia alueitaan.

VENÄJÄN aloitettua hyökkäyssotansa Ukrainassa yli seitsemän miljoonaa ukrainalaisia on pudonnut köyhyysrajan alapuolelle, kertoo brittilehti Guardian.

Maailmanpankin tuoreen raportin mukaan köyhyydessä elävien ihmisten määrä nousi Ukrainassa viime vuonna 5,5 prosentista 24,2 prosenttiin. Loppuvuodesta 2022 työttömyys Ukrainassa oli epävirallisten laskelmien mukaan 36 prosentissa, ja inflaatio oli noussut 26,6 prosenttiin.

”Kaiken hinta on noussut.”

Maailmanpankin Itä-Euroopan aluejohtaja Arup Banerji on varoittanut, että yhä useampi ukrainalainen saattaa jatkossa pudota köyhyysrajan alapuolelle.

Lisääntynyt työttömyys ja kohonneet elinkustannukset ovat saaneet monet ukrainalaiset panttaamaan puhelimiaan ja muita laitteitaan panttilainaamoihin jotta tulisivat toimeen.

- Kaiken hinta on noussut. Ruoka on kaikkein kalleinta ja toiseksi kalleinta on bensa. Joidenkin tuotteiden hinnat ovat nousseet 40-50 prosenttia, kiovalaisen panttilainaamon työntekijä kertoi Guardianille.