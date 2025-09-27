Ukrainalaiset tekivät jopa 14 tunnin työpäiviä Turun telakalla yhtiöissä, joihin he eivät koskaan olleet hakeneet töihin – Jäljet johtavat Viroon

Kun ukrainalainen hitsaaja Oleksandr Kravchuk teki viime syksynä työsopimuksen telakkayhtiö Meyer Turun alihankkijan kanssa, hänen asuinpaikkakuntansa oli merkitty sopimukseen väärin. Kravchuk sai potkut otettuaan useiden epäselvyyksien ja ongelmien jälkeen yhteyttä Teollisuusliittoon. Liiton mukaan maksamattomia lisiä on kymmenien tuhansia euroja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Sopimuksessa luki Uusikaupunki. Se oli ensimmäinen hälytysmerkki, Turussa asunut Kravchuk sanoo.

Merkkejä tuli pian lisää. Työsopimuksessa oli allekirjoitus työnantajayhtiö Bongo Marinen edustajalta, jota Kravchuk ei koskaan tavannut henkilökohtaisesti. Työpäivät olivat hänen mukaansa alusta lähtien pitkiä, jopa 14-tuntisia, vaikka työsopimuksessa sovittiin kahdeksan tunnin työajasta.

Sopimuksessa on kirjaus palkanmaksusta kahden viikon välein, mutta palkkoja on tilitetty kuukauden välein. Iso osa summasta on maksettu verottomina päivärahoina, vaikka Kravchukin työhön ei kuulunut matkustamista.

- En ensin kyseenalaistanut sitä, koska luulin, että tällaista tehdään Suomessa, Kravchuk sanoo.

STT on nähnyt Kravchukin työsopimuksen, palkkakuitit sekä kulkukortin lokitiedot. Lokitietojen perusteella Kravchuk on tehnyt töitä viikonloppuisin, öisin ja yli kahdeksan tunnin vuoroissa. Mitään lisiä ei palkkalaskelmien mukaan kuitenkaan ole maksettu.

Kravchukin mukaan ylitöihin ja vapaapäivinä työskentelyyn painostettiin vihjailemalla, että muuten työvuoroja ei enää tulisi. Jo luvatut pidemmät vapaat peruttiin hänen mukaansa usein työmaan kiireisiin vedoten.

KRAVCHUK otti lopulta yhteyttä ammattiliitto Teollisuusliittoon, joka lähestyi yhtiötä heinäkuussa. Noin kaksi viikkoa tästä hänet irtisanottiin. STT:n näkemässä asiakirjassa Kravchukia syytetään väkivallanteosta työnantajan tarjoamassa majoituksessa.

Hän sanoo todellisuudessa puolustautuneensa tilanteessa toisen työntekijän hyökkäykseltä ja että irtisanominen oli kosto yhteydenotosta liittoon.

Tiistaina Turun telakka tarjosi iloisia uutisia Suomen lohduttomaan työllisyystilanteeseen. Risteilyvarustamo Royal Caribbean Group tilaa uuden risteilyaluksen telakalta. Se tarkoittaa yhteensä noin 13 000:ta henkilötyövuotta Meyer Turussa ja telakan verkostossa. Samaan aikaan Ukrainassa sota jatkuu.

UKRAINALAINEN Ruslan Tymoshenko irtisanoutui Bongo Marinelta kesäkuussa. Alle puoli vuotta kestäneen työsuhteensa aikana hän kertoo kohdanneensa samoja ongelmia kuin Kravchuk. Työsopimuksen kirjaus kahdeksan tunnin työpäivistä ei toteutunut käytännössä.

- Yleensä pyydettiin työskentelemään kymmenen tuntia päivässä ja kuusi päivää viikossa, Tymoshenko sanoo.

STT:n näkemät kulkutiedot vahvistavat tämän.

Ensin Tymoshenkon palkat tulivat normaalisti Bongo Marinelta, myöhemmin yhden palkan maksoi Viroon rekisteröity HSSM Oü.

- Minulle sanottiin, että kaikki on ok. Soitin uudelleen ja sanoin, että ei voi olla, minulla ei ole sopimusta tämän firman kanssa. Pelkäsin, että tulee ongelmia.

Tymoshenko sanoo, että samalla kun palkanmaksaja vaihtui, palkat alkoivat tulla myöhässä. Alkuvuoden aikana hän sai palkkaa yhteensä neljältä eri yritykseltä, ja kesäkuun viimeiseksi jäänyt palkka tuli puolalaisyritykseltä. Kesäkuussa irtisanoutuessaan hän sai allekirjoitettavaksi paperin, jonka mukaan hän olisi päättämässä työsuhdetta Bongo Marinen sijaan HSSM:n kanssa.

STT:n näkemässä asiakirjassa on allekirjoitus, ja nimen selvennyksen tilalla yhtiön nimi. STT on nähnyt myös Tymoshenkon työsopimuksen, palkkakuitit ja tulorekisteriotteen.

TEOLLISUUSLIITTO on tutustunut Kravchukin ja Tymoshenkon tapauksiin, ja liiton mukaan heiltä saamatta jääneet lisät lasketaan kymmenissätuhansissa euroissa. Samanlaisissa oloissa työskentelee liiton tietojen mukaan ainakin kymmeniä ukrainalaisia.

Lounais-Suomen aluehallintovirastossa tapaus tunnetaan.

- Nämä yritykset ovat meillä tiedossa, ja valvontatoimenpiteitä on menossa, sen voin sanoa. Mihin toimenpiteet johtavat, siitä ei voi eritellä vielä mitään, ylitarkastaja Riikka Mandelin sanoo.

Meyer Turku ei antanut asiasta STT:lle haastattelua, mutta vastasi osaan kysymyksistä sähköpostilla. Viestintäpäällikkö Anna Hakala kirjoittaa, että Meyer Turku on tilanteesta tietoinen, mutta ei kerro, milloin telakkayhtiö sai tietää asiasta.

- Vastuullisena toimijana Meyer Turku Oy pyrkii jatkuvasti estämään lakisääteisten velvoitteiden laiminlyöntejä alihankintaketjussaan mm. sopimusmääräyksin, Hakala kirjoittaa.

Hänen mukaansa velvoitteiden rikkominen johtaa alihankkijan sopimuksen purkuun. Hakala ei vastaa STT:n kysymykseen, työskenteleekö telakan alueella tällä hetkellä mainituissa yrityksissä alipalkattuja ukrainalaisia.

Hakala ei suoraan vastaa kysymykseen, onko Meyer Turku ollut poliisiin yhteydessä. Lounais-Suomen poliisi ei kommentoi, onko poliisi tietoinen tapauksesta.

KRAVCHUKIN ja Tymoshenkon jätettyä Bongo Marinen yhtiön työntekijöille on liiton tietojen mukaan ilmoitettu, että he siirtyvät HSSM Oü:n palvelukseen.

Bongo Marine ja HSSM liittyvät monimutkaisten kuvioiden kautta Virossa kirjoilla olevaan Hodes Oü:hin. Bongo Marinen hallituksen jäsen ja HSSM:n entinen omistaja on virolaismies, joka työskentelee nettisivujen mukaan Hodesin myyntipäällikkönä.

Hodesilla ja Bongo Marinella on sama puhelinnumero, ja ne ovat kirjoilla Tallinnassa samassa osoitteessa, jossa on kirjoilla useita yhtiöihin liittyvien ihmisten muita yhtiöitä sekä valtava määrä muita yrityksiä. Molemmat yhtiöt ovat vielä elokuussa ilmoittaneet hakevansa työntekijöitä Suomeen, ja ilmoitukset löytyvät yhä yhtiöiden Facebook-sivuilta.

Viron kaupparekisteristä käy ilmi, että Hodesin entinen omistaja omisti aiemmin myös Hodes Rental Oü:n. Hodes Rental työllisti Teollisuusliiton mukaan Turun telakalla ukrainalaisia ainakin vuosina 2023-2024.

Aluehallintovirasto teki helmikuussa 2024 yhtiöön työsuojelutarkastuksen ulkomaisen työvoiman käytöstä vuonna 2023. Yhtiö ei toimittanut työsuojeluviranomaiselle pyynnöistä huolimatta esimerkiksi lähetettyä työntekijää koskevaa työaikakirjanpitoa ja palkkalaskelmaa.

Hodes Rental Oü:n työntekijöitä päätyi työskentelemään Optima Marine Oü -nimiseen yhtiöön. Ainakin yhden työntekijän työsuhde on liiton mukaan päätetty, kun hän on tiedustellut syytä työnantajayrityksen vaihdokselle.

Optima Marinen entinen omistaja omistaa nykyään HSSM:n, johon Bongo Marinen työntekijät on hiljattain siirretty.

ALUEHALLINTOVIRASTON valvonnassa on huomattu laajempi ilmiö, että ulkomailta toimivien ja suoraan Suomeen palkkaavien yritysten määrä on kasvanut.

- Monet yritykset lähettivät aiemmin työntekijöitä Suomeen, mutta samat yritykset ovat nyt siirtyneet suoraan palkkaamaan, Mandelin sanoo.

Hänen mukaansa valvonnassa on usein haasteita, jos kaikki vastuuhenkilöt työnantajayrityksessä ovat Suomen rajojen ulkopuolella.

- Kun näitä henkilöitä ei ole paikan päällä ollenkaan, tavoittaminen on erilaista.

STT ei ole tavoittanut mainittuja vastuuhenkilöitä haastatteluun.

HODES Rental on sittemmin vaihtanut nimensä GreenWorkers Oü:ksi, jonka nykyinen omistaja on 62-vuotias ukrainalaismies. Viron kaupparekisteristä käy ilmi, että Kiovan lähistöllä kirjoilla oleva ukrainalaismies on viime vuoden heinäkuulle päivätyllä valtakirjalla valtuuttanut virolaisen Hannes Rosinin edustamaan häntä ja tekemään oikeustoimia puolestaan.

Miehiä yhdistää valtakirjan lisäksi Tallinnassa osoite, jossa sekä GreenWorkers että kummankin muita yhtiöitä on kirjoilla. Rosin on lisäksi omistanut tai ollut hallituksessa useissa yhtiöissä, jotka ovat myöhemmin siirtyneet ukrainalaismiehen omistukseen ja sen jälkeen lakanneet. GreenWorkersillä on kaupparekisterin mukaan yli 100 000 euron verovelat Virossa.

Rosin sanoo STT:lle, että toimet on tehty ukrainalaismiehen pyynnöstä. Lisäksi hän sanoo, että yrityksillä on juristeja ja edustajia, jotka hoitavat esimerkiksi erilaisia rekisteröintejä, mutta eivät tunne yritysten liiketoiminnan yksityiskohtia. Hän kertoo tarjonneensa näitä palveluita 30 vuoden ajan.

Rosin tunnetaan Viron mediassa ”kuoriyhtiökuninkaana”. Äripäev-lehden mukaan Rosin on riidellyt vuosia oikeudessa Viron rahanpesun selvittelykeskuksen (RAB) kanssa.

Tammikuussa päätöksensä saanut oikeuskiista koski Rosinin korvausvaatimusta. Hänen mukaansa RAB:n toimet ovat aiheuttaneet hänen yhtiölleen jopa miljoonan euron vahingon. Tuomioistuin hylkäsi vaatimuksen, Äripäev kirjoitti.

Rosinin nimi on ollut esillä epäselvissä liiketoimissa myös Suomessa. Hän on ollut hallituksen jäsenenä Hotel Scandinaviassa, jonka vastuuhenkilöitä epäillään törkeistä talousrikoksista ja esimerkiksi pimeän työvoiman käytöstä yhtiön Kotkassa pyörittämän Hotelli Leikarin toiminnassa. Rosinia ei epäillä asiassa rikoksista.